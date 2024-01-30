Kontrolden çıkan otomobil yayaları ezdi: 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Baykoca Mahallesi Yeni İnegöl Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil yoldan karşıya geçmeye çalışan yayalara çarptı.

Kaza sonucu araç sürücüsü ve 1 aylık bebek dahil olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Emran D. (29) idaresindeki 10 AHZ 994 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşıya geçmeye çalışan 2 yayaya ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Emran D. ve 1 aylık bebek Leyla ile birlikte yayalar Emirhan İ. (11) ve Alperen S. (15) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, olay yerindeki detayları incelemeye aldı. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili detaylı bilgiler, hastane tarafından verilecek raporla öğrenilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı