Yakalanan şüpheli ifadesinde eşini öldürdüğünü itiraf etti

Bursa'da boşanma aşamasındaki bir çiftin yaşadığı trajik olayda, koca tarafından öldürülen eşin cenazesi toprağa verildi. Cinayetin ardından kaçan şüpheli koca, bir gün sonra Şehir Meydanı'nda gözaltına alındı. Şahıs, polis ifadesinde eşini kıskançlık sebebiyle öldürdüğünü itiraf etti.

Olay, dün sabah saatlerinde Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Geçimsizlik yaşadığı öne sürülen Turgay Kındaç (45), eşi Seher Kındaç (42) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Turgay Kındaç, eşini öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Seher Kındaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli, olayın ardından kaçarken, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Turgay Kındaç, bir gün sonra Şehir Meydanı'nda gözaltına alındı. Emniyet yetkililerine suçunu itiraf eden şüpheli, eşini kıskançlık sebebiyle öldürdüğünü söyledi.

Turgay Kındaç'ın ifadesine göre, olayın nedeni eşinin iş yerinde 2023 yılının son gününde bir kişiyle fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşmasıydı. Cinayet günü yaşanan bir tartışma sonrasında, merdane ile eşinin başına vurduğunu ve boğarak öldürdüğünü belirtti. Ancak, neyle boğduğunu hatırlamadığını ifade etti.

Gözaltına alınan Turgay Kındaç, Bursa Adliyesi'ne sevk edilerek mahkemeye çıkarılacak. Cinayetin detayları, adli süreç içerisinde ortaya çıkacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı