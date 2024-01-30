Diyarbakır dikkat O mahalleler tek tek açılandı

Bu açıklamaya göre elektrik verilemeyecek mahalleler:
“Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Mevlana Halit, Şeyh Şamil, Fatih, Yunus Emre bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Aziziye, Kemaliye, Saray, Kemertaş, Fatih, Sanayi, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Kavurmaküpü, Bahçekaşı, Yeşilköy, İstasyon, Bagür, Bozyer, Boncuklu, Üçkardeş, Hilar, Usluca, Selmanköy, Yeniköy, Karpuzlu, Yayvantepe, Kayan, Yamaçlar, Sökündüzü, Gökiçi, Kocaali, Selmanköy, Akçakale, Kayan bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Tepe, Bozçalı, Sarıköy, Ağılköy, Bademli, Kayıköy, Boyacı, Sinanköy, Çeltikli, Alıncak, Kopuzlu, Köprüköy, Yukarısalat, Mirzabey, Yeni Köy bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Kumçi, Akkoyunlu, Alakoç, Konuksever, Bayırbağı, Yiğitler, Başarı, Karacaviran, Aşağıtaşmalı, Yeşilova, Toplu bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Belenli, Başaklı, Tekkaynak, Karalar, Başalan, Şükürlü bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Baturköy, Durabeyli, Kaygısız, Kırklar, Süsümlü, Kaygısız, Süsümlü, Sergen, Taşağıl, Yokuşlu, Kurudere, Boğaz, Pekmezciler, Bozoba, Yeşilsırt bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Çukurköy, Kuyular, Başköy, Abacılar, Çukurköy, Belen, Kuyular, Yukarıturalı, Kaledibi, Topçular, Akçayurt bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Uzunargıt, Sarıerik, Meşebağları, Kavaklıboğaz bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Cankatran, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Fırat, Mezopotamya, Peyas, Şeyh Şamil, Diclekent, Medya, Seyrantepe Sanayi, Fabrika, Doğanköy, Coşkun, Esentepe, Cumhuriyet, Yolboyu Pirinçlik, Harmanardı, Taban, Sultantepe, Yeniözerli, Kırkpınar, Sağkulak, Güleçoba, Hatipoğlu, Kaldırım bölgelerine,
Yarın 05.00-17.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Yayvan, Yazıköy, Şaklat, Gökçen, Kokulupınar bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Başbuğ, Kayahan, Yayık, Düzce, Bayır, Demirli, Taşköprü bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Gömeç, Serin, Güçlü, Dibek, Karahasan, Çağdaş, Yolçatı, Arıklı, Duru bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Görentepe, Babakaya, Boyunlu, Yenişehir, Dolapdere, Çaldere, Keklikdere, Bayrambaşı, Onbaşılar, Dağcılar, Çardak, Kayadere,Yolaç, Başıbüyük, Tokluca, Görmez, Güçlü, Gündüz, Akyol, Otluk, Yolarası,Çevriksu, Nohuttepe, Güzderesi, Yeşerdi, Çiğil, Kıraçtepe, Yeşilköy, Akdere, Yenidoğan, Sulak, Eşme, Sağlık, Bellibahçe, Düzalan, Akçayır, Bereketli, Karamus, Yuva, Duru, Alıncak, Akbaş, Kocalar, Başbuğ, Karaorman, Ünal, Yayık, Yeniköy, Akçeltik, Arı, Çiğdemli, Babakaya, Başdeğirmen, Yeşilköy, Boyunlu, Yüksek, Kazandağı, Kızlal, Malabadi, Gürpınar, Demirkuyu, Taşpınar, İncesu, Bahçe, Eskiocak, Altınkum, Kumgölü, Kayadere, Ormandışı, Bacak bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Cankatran, Cücük, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, | Sarıyatak, Dökmetaş, Çelikevler, Yolaltı, Aziziye, Seyrantepe Sanayi, Fabrika bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.