MOTAŞ ve MASKİ personellerini sevindiren sözleşme

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında yapılan maaş zammı sözleşmesi ile ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yaptıkları zammın hayırlı olmasını diledi.

“HEDEFİMİZ HER ZAMAN BİRİNCİLİKTİ”

“Beraber çalıştığımız mesai arkadaşlarımızın hak ve hukuklarını korumak amacıyla şimdiye kadar olduğu gibi şimdide azami titizliği gösterdik” diyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Dün nasıl işçinin alın teri kurumadan mesai arkadaşlarımızın hak ve hukuklarını koruyup, maaşlarını günü geldiğinde yatırdıysak, bugünde aynı durumdayız. Biz Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak, şu anda Türkiye’nin en güçlü belediyesiyiz. SSK’ya, maliyeye beş kuruş borcumuz yoktur. Diğer belediyelerde personel giderleri yüzde 100’e ulaşırken, bizim belediyemizde verdiğimiz zam ile birlikte bütçeye oranla yüzde 18’dir. Bu da Türkiye’de birincidir. Hedefimiz her zaman birincilikti. Yatırımlarda, sosyal ve kültürel hizmetlerde hep önde olarak personellerimizle birlikte başarı ve hizmet destanını yazdık. Çalışan arkadaşlarımızı da hiçbir dönemde mağdur etmedik. Bu dönemde de mağdur etmiyoruz. Diğer Ücret ve Sosyal Haklara yüzde 70 zam yaparken, yıllık 32 yevmiye olarak verilen ikramiyeyi de 40 yevmiyeye çıkardık. Ayrıca personellerimizin Birleştirilmiş sosyal yardımlarına da yüzde 100 oranında zam yaptık. Yaptığımız zammın personellerimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“YİNE BİZİ MUHANNETE MUHTAÇ ETMEDİ”

Malatya’ya yapılan hizmetlerin dillere desten olduğunu belirten Hak İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir ise, “Ben de Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten Battalgazi Belediye Başkanlığı döneminden bugüne kadar işçisini, çalışanını, emekçisini hiçbir zaman muhannete muhtaç etmedi. Bizim için asıl olan gününde maaşımızı almak, ikramiyemizi almak, iş yerinde birlik, beraberlik içerisinde hep birlikte çalışmak. Başkanımızın liderliğinde biz bu durumu yıllarca burada yaşadık. Toplu iş sözleşme zammımızı biz zaten ortalama almıştık ama ona ilaveten yine her zamanki gibi başkanım merhametli davrandı ve enflasyona ezdirmemek için bir zam daha vererek, yüzde 70’e, ikramiyelerimize 8 gün, birleştirilmiş sosyal yardımlarımıza yüzde 100 zam yaptı. Yine bizi enflasyona ezdirmedi. Yine bizi muhannete muhtaç etmedi. Başkanım emekçiler adına sizlere teşekkür ediyoruz. Malatya’ya yaptığınız hizmetler dillere destan. Gerçekten söylediklerinizi yıllardan beri bizler de sosyal ortak olarak, Hak-İş olarak geliyoruz her yerde de anlatıyoruz. Cenab-ı Allah sizlerden razı olsun, ödeme gücü versin. Malatya’ya gece gündüz hizmet eden bu işçileri yine yok saymadınız, yine yakışanı yaptınız” diye konuştu.

Hizmet İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Mustafa Sengir, “Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız çalışanların arkasında oldu enflasyona ezdirmedi. Bundan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Kaynak: BÜLTEN