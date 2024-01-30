Hayvancılıkla uğraşarak hayatını idame ettirmeye çalışanları tehdit eden hastalıkların başında gelen şap hastalığı hem ölümcül hem de bulaşıcı olması nedeni ile üreticilerin korkulu rüyası oluyor. Malatya’da özellikle Dilek bölgesinde şap hastalığı ile karşılaştıklarını belirten Malatya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ekrem Ayaz, “Lokal bölgelerde karşımıza çıkıyor şu an Dilek tarafında çok yoğun görülüyor” dedi.

Şap hastalığının viral bir hastalık olduğunu vurgulayan Ekrem Ayaz, bu hastalığın özellikle çift tırnaklı hayvanlarda bulaşıcı seyreden bir hastalık olduğunun altını çizdi.

“DİLEK TARAFINDA ÇOK YOĞUN GÖRÜLÜYOR”

Şap hastalığına karşı alınması gereken tedbirler hakkında bilgi veren Ayaz,

“Şap hastalığı özellikle çift tırnaklılarda bulaşıcı seyreden viral bir hastalıktır. Şap hastalığına karşı koruyucu olarak aşılama yapılmalı. Bulaş olduktan sonra da karantina ve dezenfeksiyon uygulanmalıdır. Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya’nın da belli bölgelerinde endemik olmamakla beraber lokal bölgelerde karşımıza çıkıyor. Maalesef şu an Dilek tarafında çok yoğun görülüyor”

şeklinde konuştu.

“SADECE UYGULAMA ÜCRETİ ALINIYOR”

Aşılamanın önemine dikkat çeken Ayaz,

“Şap hastalığının aşılamasını kamu veteriner hekimleri tarafından yapıyor, programlı aşılar dahilinde, belli aralıklarla aşı yapılıyor sadece hastalığın çıktığı bölgelerde karantina tedbirleri uygulanıyor. Hayvan giriş ve çıkışları yasaklanıyor. İnsanlara karşı herhangi bir bulaş etkisi olmayan bu hastalık sadece çift tırnaklı hayvanlarda görülüyor. Aşılar ücretsiz sadece uygulama ücreti alınıyor, el emeği dediğimiz bir ücret alınıyor, hayvan başına bin 500 lira, onun dışında aşılar ücretsiz bakanlık tarafından finanse ediliyor”

ifadelerine yer verdi.

“ÖLÜM ORANI DAHA YÜKSEK OLUYOR”

Şap hastalığının ölümcül seyredebileceğini kaydeden Ayaz,

“Bütün viral hastalıklarda olduğu gibi şap hastalığı da bazen ölümcül seyredebiliyor, özellikle genç hayvanlarda, kalbe yerleştiğinden ölüm olabiliyor, bulaşma riski çok yüksek. Mortalite düşük olmasına rağmen gençlerde yüzde 10 oranında ölüm olabiliyor. Özellikle bazı enfeksiyonlarla seyrettiği zaman bunun yanında pastörella veya herhangi bir bakteriyel enfeksiyonla seyrettiği zaman ölüm oranı daha yüksek oluyor”

diye konuştu.

“AŞILAMA İLE ÖNÜNE GEÇEBİLİRİZ”

Şap hastalığının önüne sadece aşılama ile geçilebileceğini ifade eden Ayaz,

“Şap aşısı programlı bir aşı üreticiler kendileri yaptıramıyorlar, 4 ayda bir il müdürlüğü yapıyor bu aşıyı. Normalde senede iki kere yapılıyordu şimdi 3’e çıkarıldı. Yalnız aşılama ile bu hastalığın önüne geçebiliriz başka türlü geçemeyiz”

dedi.

“KARANTİNA KURALLARINA RİAYET ETSİNLER”

Üreticilere önemli tavsiyelerde bulunan Ayaz,

“Üreticilerimiz aşılarını aksatmasınlar, il müdürlüğü ekiplerimiz geldiği zaman hayvanlarını aşılatsınlar, karantina kurallarına riayet etsinler, hastalığın bulaşması ve yaygınlaşmasındaki en önemli etken nakil. Hayvanlarını nakil ettikleri araçların dezenfeksiyonuna dikkat etsinler. Kendi işletmelerinde hastalık bulunduğu zaman ihbar etsinler, bu kapsamda il müdürlüğü gerekli tedbirleri alıyor”

söyleminde bulundu.

“YARALARLA KARAKTERİZE OLUYOR”

Şap hastalığı meme dokusunda, kılsız bölgelerde önce veziküler şeklinde sanki yanık nedeni ile su toplanmış gibi belirti gösterir” diyen Ayaz, sözlerine şu şekilde davam etti: Yüksek ateş ile seyreder sonra veziküller patlar ülseratif yaralara dönüşür özellikle ağız bölgesinde ince salya akışı ile karakterizedir, yem yemede azalma olur, ayaklarda enfeksiyon varsa topallama olabiliyor, özellikle dişi hayvanlarda meme başları, meme dokusunda yaralarla karakterize oluyor.

“SADECE SEMPTOMATİK TEDAVİ UYGULANIYOR”

Şap hastalığının belirgin bir tedavisinin olmadığını kaydeden Ayaz,

“Bütün viral hastalıklarda olduğu gibi şap hastalığında da belirgin bir tedavi yok sadece semptomatik tedavi yapıyoruz, ateşini düşürmeye yönelik, oluşan yaraları enfeksiyonlara karşı korumak için antibiyotik yapabiliyoruz, ağız dezenfeksiyonu veya şap virüsünü öldüren dezenfektanlarla ağız ve ayaktaki enfeksiyonu gidermek için dezenfeksiyon yapılabilir ve bütün ağız dezenfekte edilebilir ama belirli bir tedavi yok sadece semptomatik tedavi uygulanıyor”

şeklinde konuştu.

Son olarak koruyucu hekimliğin önemine dikkat çeken Ayaz,

“Hayvan hastalandıktan sonra yapılan tedavi aşıya kıyasla maliyetli çünkü özellikle veteriner hekim muayene ücretlerinde ve yol ücretlerindeki artışa bağlı olarak sadece bir hayvanın muayenesi şu an yetiştiricimize aşağı yukarı bin liraya mal oluyor, buna kullanılan antibiyotikler dahil değil ama aşının sadece bin 500 lira maliyeti var onun için bizim her zaman söylediğimiz gibi tedavi değil koruyucu hekimlik her zaman daha ekonomiktir”

açıklamasında bulundu.