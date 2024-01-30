Tek çözüm cerrahi yöntem!

İnsan sağlığı ve yaşamı için önemli bir organ olan kalp, birçok hastalıkla karşı karşıya kalabiliyor. Bu hastalıklardan birisi de kalp kapağı hastalığı. Küçük yaşlarda ortaya çıkan ve insanın yaşamını sekteye uğratan bu hastalık hakkında konuşan Malatya Battalgazi Devlet Hastanesi doktorlarından Kardiyoloji Uzmanı Dr. Güney Sarıoğlu BUSABAH Medya’ya konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

Kalp rahatsızlığının genellikle toplumda kalp romatizması denilen hastalıkla oluştuğunu dile getiren Kardiyoloji Uzmanı Dr. Güney Sarıoğlu, bu hastalığın yaklaşık 7-8 kişiden birinde görüldüğünü söyledi.

“KALP KAPAĞI ÇALIŞAMAZ HALE GELİYOR”

Kalp kapağı hastalığının nedenlerini dile getiren Dr. Sarıoğlu, “Kalp kapağı hastalığı daha çok sonradan oluşan, çocuklukta bademcik iltihabı sık geçirenlerde vücut kalp kapaklarına sanki bakteri gibi davranıyor. Bakteriyi yok ederken bir yandan da o kalp hücresindeki proteine de saldırıyor. Vücut bir nevi kendi kendini yiyor. Kalp kapağı hastalıkları daha çok bunlarla oluşuyor. İleri yaşlarda kalp yetmezlikleri durumunda oluşuyor. Kalp krizlerinde kalp kapak hastalıkları meydana gelebiliyor. Kalp kapağını besleyen damar tıkandığı zaman o kalp kapağı çalışamaz hale geliyor. Çalışamaz hale gelince kan kaçırıyor geriye. Yeteri kadar görevini yapamıyor. Bu kalp yetmezliğine, kalp büyümesine neden oluyor. Kalp kapağı hastalığında kabaca böyle söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

KALP KAPAKÇIĞI HASTALIĞI HANGİ BELİRTİLERİ GÖSTERİR?

Kalp kapağı hastalığının belirtilerini de anlatan Dr. Sarıoğlu, “Kalp kapağı hastalığının belirtileri genellikle çarpıntı, nefes darlığı, vücutta şişlik, özellikle bacaklarda ödem birikimi, yoğun halsizlik gibi belirtiler kalp kapak hastalıklarını düşündürür. Bu gibi belirtileri olanların bir kardiyoloji uzmanına görünmelerini tavsiye ederiz” dedi.

“CERRAHİ TEDAVİLERİ VAR”

Kalp kapağı hastalığının tedavi yöntemini de anlatan Dr. Sarıoğlu, şunları kaydetti:

“Kalp kapağı hastalığı ileri boyutlara geldiği zaman cerrahi tedavileri var. Bazı anjiyo yöntemiyle de tedavileri oluyor. Örneğin aort kapağımızdaki daralmalar olduğu zaman bu hastalar bazen ameliyat edilemiyor. Yaşam beklentisi bir yıldan uzun bir hasta. Mesela aort kapağı için konuşuyorum, kanser değil, ölüm beklenmiyor. Anjiyo yöntemiyle de kalp kapağı değiştirimi yapılabiliyor. Ya da mitral dediğimiz bir yer kapaklı da genişletmeler yapılabiliyor balon yöntemiyle. Kapağı yetmezlik durumunda mitral klip dediğimiz oraya bant atma yöntemiyle o kaçağı azaltabiliyoruz. Anjiyoyla tedavi yöntemleri olduğu gibi açık ameliyatla, o kapağın değiştirilmesi yerine metal kapak takılması yöntemlerimiz var. İlaç tedavisi şikâyetleri azaltmak, ömrü uzatmak amaçlı kullanılır. İlaç tedavisi süreci durdurmuyor, sadece yavaşlatıyor. Süreç hala devam ediyor. Bir mekanik gibi düşünelim. Mesela bir makinenin içindeki tellerin, kabloların bozulması gibi.”