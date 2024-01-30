- Siyaset

Muhalefette “Aday” sessizliği! Ne aday var ne de bir açıklama

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Cumhur İttifakı ve Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıklarken, muhalefet partilerinde aday konusunda ses sedanın çıkmaması kafaları karıştırıyor. Başta ana muhalefet partisi olmak üzere diğer partilerin aday belirleme çalışmasında neden bu kadar geç kaldığıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, akılları “muhalefet partileri arasında bir ittifak mı olacak?” sorusu meşgul ediyor.

Muhalefette “Aday” sessizliği! Ne aday var ne de bir açıklama mask
Muhalefette “Aday” sessizliği! Ne aday var ne de bir açıklama
Muhalefette “Aday” sessizliği! Ne aday var ne de bir açıklama
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31 Mart Mahalli İdareler Seçimine 2 ay gibi bir süre kalırken, seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek.

Cumhur İttifakı Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Sami Er, Yeniden Refah Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Bilal Yıldırım olarak gösterirken, Bağımsız Aday İbrahim Gezer’in dışında muhalefet partilerinden hala bir adayın açıklanmaması kafalarda soru işareti bırakıyor.

Belirlenen adayların seçim çalışmalarına zaman kaybetmeden başlaması, gözleri özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Teşkilatı’na çevirdi. Uzun zamandan bu yana aday belirme çalışması yapan CHP İl Teşkilatının Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi ismi aday göstereceği merak ediliyor. CHP Malatya Parti İl Teşkilatı'nın şimdiye kadar herhangi bir ismi aday olarak açıklamaması, akıllara ‘kapalı kapılar arkasında bir ittifak çalışması mı yapılıyor?’ sorusunu getirirken, kamuoyu mutlaka bununla ilgili parti il teşkilatlarından bir açıklama yapılmasını bekliyor. Seçimin demokratik bir hava içerisinde çekişmeli geçmesini bekleyen kamuoyu, aday belirme çalışmasında cumhur ittifakı ve yeniden refah partisi gibi muhalefet partilerinin de adaylarını bir an önce açıklamasını istiyor.

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30 Oca 2024 - 17:06 Malatya- Siyaset

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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