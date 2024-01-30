Muhalefette “Aday” sessizliği! Ne aday var ne de bir açıklama

31 Mart Mahalli İdareler Seçimine 2 ay gibi bir süre kalırken, seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek.
Cumhur İttifakı Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Sami Er, Yeniden Refah Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Bilal Yıldırım olarak gösterirken, Bağımsız Aday İbrahim Gezer’in dışında muhalefet partilerinden hala bir adayın açıklanmaması kafalarda soru işareti bırakıyor.
Belirlenen adayların seçim çalışmalarına zaman kaybetmeden başlaması, gözleri özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Teşkilatı’na çevirdi. Uzun zamandan bu yana aday belirme çalışması yapan CHP İl Teşkilatının Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi ismi aday göstereceği merak ediliyor. CHP Malatya Parti İl Teşkilatı'nın şimdiye kadar herhangi bir ismi aday olarak açıklamaması, akıllara ‘kapalı kapılar arkasında bir ittifak çalışması mı yapılıyor?’ sorusunu getirirken, kamuoyu mutlaka bununla ilgili parti il teşkilatlarından bir açıklama yapılmasını bekliyor. Seçimin demokratik bir hava içerisinde çekişmeli geçmesini bekleyen kamuoyu, aday belirme çalışmasında cumhur ittifakı ve yeniden refah partisi gibi muhalefet partilerinin de adaylarını bir an önce açıklamasını istiyor.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.