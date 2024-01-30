Malatya’ya 43 milyarlık yatırım

Vali Ersin Yazıcı Başkanlığında 2024 yılı 1. dönem İl Koordinasyon Kurulu ve İdare Şube Başkanları toplantısı gerçekleştirildi. Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya; Vali Yardımcısı Reşit Özer Özdemir, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, İlçe kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, Bölge Müdürleri, Kamu Kurum ve Kuruluşların Daire Amirleri ile Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri katıldı.

Malatya’da devam eden projeler hakkında bilgi veren Vali Ersin Yazıcı, “İlimizin 2023 yılı yatırım programında toplam 776 adet kamu yatırım projesi uygulandı. Uygulanan bu yatırım projelerimizin 540 adedi genel ve özel kuruluşlarımıza ait. Belediyelerimiz tarafından yürütülen yatırım projesi 236 adet. 2024 yılı yatırımlarımızı yatırımcı kuruluşlarımıza ve belediyelerimize göre genel olarak değerlendirecek olursak, 776 adet projenin toplam bedeli 43 milyar 151 milyon 518 bin TL, 2024 Yılı kamu yatırım projelerimize toplam 17 milyar 321 milyon 899 bin TL ödenek tahsis edilmiş olup bu ödeneğin 13 milyar 661 milyon 625 bin TL’si harcanmıştır. Genel nakdi gerçekleşme oranı yüzde 79 genel ve özel bütçeli kuruluşlarda nakdi gerçekleşme oranı yüzde 74 belediyelerde nakdi gerçekleşme oranı yüzde 83 seviyesindedir” ifadelerini kullandı.

Vali Yazıcı’nın 2024 yılına ait yatırımların genel değerlendirilmesini yapmasının ardından belediyeler, bölge müdürlükleri ve diğer kurum temsilcilerinin yatırımları ile ilgili sunumlara geçildi. Toplantı, yapılan sunumların ardından sona erdi.