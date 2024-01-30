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Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti? mask
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“69 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ahmet Cömertoğlu’nun taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Çınarlı Sokak, No:14, Yeşilyurt,

82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Meryem Aydın’ın taziye adresi: Çarmuzu Mahallesi, Zeytun Sokak, No: 7, Yeşilyurt,

91 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ayşe Duran’ın taziye adresi: Çağrı Mevlit Salonu, Battalgazi,

99 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fatma İzolluoğlu’nun taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Yasemin Yalçın Sokak, No: 11, Yeşilyurt,

0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bebek Cuma’nın taziye adresi: Bulunmamaktadır,

1 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mihra Oktay’ın taziye adresi: Bulunmamaktadır,

0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bebek Çobanoğlu’nun taziye adresi: Bulunmamaktadır,

93 yaşında vefat eden ve Polat Mahallesi Doğanşehir Mezarlığına defnedilen Mustafa Yücel’in taziye adresi: Polat Mahallesi, Doğanşehir”

 

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30 Oca 2024 - 16:43 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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