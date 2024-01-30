Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“69 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ahmet Cömertoğlu’nun taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Çınarlı Sokak, No:14, Yeşilyurt,
82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Meryem Aydın’ın taziye adresi: Çarmuzu Mahallesi, Zeytun Sokak, No: 7, Yeşilyurt,
91 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ayşe Duran’ın taziye adresi: Çağrı Mevlit Salonu, Battalgazi,
99 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fatma İzolluoğlu’nun taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Yasemin Yalçın Sokak, No: 11, Yeşilyurt,
0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bebek Cuma’nın taziye adresi: Bulunmamaktadır,
1 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mihra Oktay’ın taziye adresi: Bulunmamaktadır,
0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bebek Çobanoğlu’nun taziye adresi: Bulunmamaktadır,
93 yaşında vefat eden ve Polat Mahallesi Doğanşehir Mezarlığına defnedilen Mustafa Yücel’in taziye adresi: Polat Mahallesi, Doğanşehir”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.