- Ekonomi

Ekonomik güven endeksi 99,4 oldu

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Ekonomik güven endeksi Aralık ayında 96,4 iken, Ocak ayında yüzde 3,1 oranında artarak 99,4 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi 99,4 oldu mask
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Ekonomik güven endeksi Aralık ayında 96,4 iken, Ocak ayında yüzde 3,1 oranında artarak 99,4 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Ekonomik Güven Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, bir önceki aya göre Ocak ayında tüketici güven endeksi yüzde 3,9 oranında artarak 80,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 102,9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 4,0 oranında artarak 116,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1 oranında azalarak 115,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,3 oranında artarak 90,9 değerini aldı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Ekonomik güven endeksi, Güven endeksi, Türkiye İstatistik Kurumu

30 Oca 2024 - 16:38 - Ekonomi

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