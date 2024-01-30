Acil ve polikliniklerde ciddi artış

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mukaddes Kılıç Sağlam, kış aylarında artan üst solunum yolu enfeksiyonlarına dikkat çekti.

Son günlerde öksürük, ateş, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, kas ağrıları, halsizlik, hırıltı şikayetleriyle acil ve polikliniklere başvuranların sayısında ciddi artış gözlemlendiğini ifade eden Dr. Sağlam, söz konusu şikayetlerin uzun süre devam etmesinin ‘bilinmeyen bir salgın’ endişesine yol açtığını belirtti.

ARTAN VAKALARIN SEBEBİ NEDİR

“Aslında bilmediğimiz, yeni bir salgın durumu yok” diyen Sağlam, “Hepsi bildiğimiz virüslerden kaynaklı şikayetler. Ancak bu dönemde virüslerin bir arada dolaşması, bazen peş peşe, bazen aynı anda karşımıza çıkması söz konusu. Kimi hastalarda influenza dediğimiz grip virüsüyle enfeksiyon karşımıza çıkıyor. Kimi hastalarda RSV (Respiratuar Sinsityal Virus), kimilerinde COVID-19 ve yeni varyantları, kimilerinde de rhinovirüs gibi farklı nezle virüsleri görülüyor. Bazen de birkaçını beraber görüyoruz” dedi.

Son günlerde vakalardaki artışın pandemide uzun süre izole kalınması, maskenin yaygın bir şekilde kullanılmaması ve hijyen konusunda ekstra bir önem gösterilmemesi olarak açıklayan Dr. Sağlam, bu nedenle son 2-3 senede gribal enfeksiyonların daha fazla karşımıza çıktığına işaret etti.

ŞİKAYETLER UZUN SÜRÜYOR, ÖKSÜRÜKLER GEÇMİYOR

Şikayetlerden özellikle öksürüğün 1-2 aya uzayabildiğine dikkat çeken Sağlam, öksürüğün devam etmesinin, hastalığın da devam ettiği anlamına gelmediğinin altını çizdi. Sürekli başka virüslerin yeniden eklenmesinin hastalığın seyrini uzattığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sağlam, “Bazı aileler 2 aydır hastayız diyor. Aslında çocuk iyileşirken, başka bir virüse yeniden yakalanıyor. O yüzden de şikayetler tekrar başlıyor. Yani bu dönemde etrafımızda çok fazla sayıda hasta olduğu için peş peşe farklı virüslerin neden olduğu farklı etkenlerle enfeksiyonlar uç uca eklenebiliyor” diye konuştu.

DENGELİ BESLENME VE DÜZENLİ UYKU ÖNEMLİ

Solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için yapılması gerekenler hakkında da bilgiler veren Mukaddes Kılıç Sağlam, “Kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmalı, el yıkamaya özen gösterilmelidir. Hasta olan çocuklar kreşe ve okula bulaştırıcı oldukları süreçte gitmemeli. Çocuklar dengeli beslenmeli ve düzenli uyumalıdır” şeklinde açıklamasını tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı