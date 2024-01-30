Benzin ve motorine zam beklentisi

Benzinin litre fiyatına 2 lira, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 40 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Benzinin litre satış fiyatına 2 lira, motorinin litre satış fiyatına ise 1 lira 40 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 40,38 liraya, Ankara'da 41,07 liraya, İzmir'de ise 41,29 liraya yükseldi. Motorin fiyatları ise İstanbul'da ortalama 43,02 liraya, Ankara'da 43,78 liraya ve İzmir'de 43,97 liraya yükseldi.
Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.