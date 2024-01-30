Kayseri’de Burak Yılmaz sevgisi

O dönem 10 yaşında olan Talha Sürmen; Burak Yılmaz 2010 yılında Trabzonspor forması giyerken deplasman maçı için geldiği Kayseri'de takımı karşılayarak fotoğraf çektirdi. Burak Yılmaz'ın 14 yıl sonra Kayserispor'a Teknik Direktör olarak göreve başlamasıyla Talha Sürmen imza törenine katılarak Yılmaz'a başarılar diledi. 26 Eylül 2010 tarihinde oynanan Kayserispor - Trabzonspor karşılaşması 0-0 sona ererken Burak Yılmaz 48. dakikada sarı kart görmüştü.

Teknik Direktör Burak Yılmaz; Kayserispor ile 2,5 yıllık sözleşme imzalarken takım ile çıktığı ilk lig maçında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı