- Spor

Sacha Boey, ilk antrenmanına çıktı

ABONE OL Google News Sayfamız

Galatasaray’dan 30 milyon Euro net bonservis bedeliyle Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih’e transfer olan Sacha Boey, yeni takımıyla ilk antrenmanı...

Sacha Boey, ilk antrenmanına çıktı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Galatasaray’dan 30 milyon Euro net bonservis bedeliyle Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih’e transfer olan Sacha Boey, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Bayern Münih, ara transfer döneminde Galatasaray'dan 30 milyon Euro net bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında 23 yaşındaki Fransız sağ bek Sacha Boey’i kadrosuna kattı. Geçtiğimiz günlerde Almanya'ya giden ve sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sözleşmeyi imzalayan Boey, bugün de yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Münih ekibi, Sacha Boey için yerel saatle 14.00'te imza töreni düzenleyecek.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# galatasaray, Bayern Münih, Sacha Boey

30 Oca 2024 - 15:46 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL