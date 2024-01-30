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Fenerbahçe, bakın kimi  Sivasspor’a kiraladı

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Fenerbahçe, 20 yaşındaki ön libero Bartuğ Elmaz’ın sezon sonuna kadar Sivasspor’a kiralandığını duyurdu.

Fenerbahçe, bakın kimi  Sivasspor’a kiraladı mask
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Fenerbahçe, ara transfer döneminde çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, sezon başında Marsilya’dan kadrosuna dahil ettiği 20 yaşındaki ön libero Bartuğ Elmaz'ın sezon sonuna kadar Sivasspor’a kiralandığını duyurdu. Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, Futbolcumuz Bartuğ Elmaz sezon sonuna kadar EMS Yapı Sivasspor’a kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Bartuğ Elmaz, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 5’i Süper Lig, 2’si UEFA Konferans Ligi Elemeleri ve 1’i Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 8 maçta, 126 dakika sahada kalırken, 1 asistlik katkı sağladı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# fenerbahçe, sivasspor, Bartuğ Elmaz

30 Oca 2024 - 15:43 - Spor

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