14 yaşındaki Salih’ten günlerdir haber alınamıyor

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bozhöyük köyünde ailesiyle birlikte yaşayan 14 yaşındaki Salih Doğan, yaklaşık 3 gün önce sabahın erken saatlerinde evden çıktı. Kimseye haber vermeden evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Salih Doğan’ın hayatından endişe eden ailesi durumu jandarma ekipleri ile polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, Salih Doğan’ı her yerde ararken ailesi çocuklarının başına kötü bir şeyin gelmesinden endişe ediyor.
Salih Doğan’ın yakınları, Salih Doğan’ı görenlerin veya yerini bilenlerin emniyet güçlerine ya da 05360512343-05323796327 numaralı telefon hatlarını arayarak durumu bildirmelerini istedi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.