Alzaymır hastası yaşlı adamdan 4 gündür haber alınamıyor

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 4 gün önce Adıyaman merkez İmamağa Mahallesi Fırat Caddesi'ndeki evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 5 çocuk babası Halit Bozkurt’un (73) hayatından endişe ediliyor. Bozkurt’a 4 gündür ulaşamayan yakınları jandarma ekipleri ile polis ekiplerine bilgi vererek yardım istedi. Ekipler, alzaymır hastası Halit Bozkurt’un bulunması için çalışma başlattı. Her yerde aranan Halit Bozkurt’un yerini bilen veya görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri istendi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.