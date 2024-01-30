Hatay dikkat 5 ilçe etkilenecek

Bu açıklamaya göre elektrik verilemeyecek mahalleler:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Altınözü ilçesine bağlı Erbaşı, Erbaşı 5, Erbaşı 1, Erbaşı 7, Erbaşı 4, Erbaşı 6 bölgelerine,
Yarın 09.00-15.30 saatleri arasında Antakya ilçesine bağlı Paymar bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Tütün, Yasemin 6, Yıldız 1, Zeytinlik, Ziyaret 9, İşler, Şener, Ateş, Bahar 5, Evren, Güneş 1, Kaplan, Kozluca, Manolya 1, Temel, 5701., 1.Barbaros, 2.Akıncılar, 38 Konut Alanı, Aslan, Barbaros 1, Gül 10, Karanfil 5, Kastal, Reis, Zafer 2, Çeşme, Kılınç 1, Saray 4, 5704., Baraj, Hac Yolu, Uzay 1, Yıldırım 3, Zümrüt 3, Atatürk-, Batı, Kanarya, Mezarlık 4, 1.Akıncılar, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu), Kurtuluş 3, Fatih 9, Yarseli Sulama Birliği, Melek 1, Temel (Yeni Avsuyu), Yaprak 1, Peri, Kurtuluş, Fatih (Yeni Avsuyu), Kartal, Uzay (Yeni Avsuyu), Evren (Yeni Avsuyu), Batı (Yeni Avsuyu), Cumhuriyet 24, Atatürk Yeni Avsuyu, Yarseli Sulama Birliği 1, Mezarlık 2, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu) 18, Gül 2, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu) 4, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu) 11, Gül 3, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu) 15, Avsuyu-Bohşin Yolu, Hac Yolu 1, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu) 5, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu) 30, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu) 23, 5707., Kastal 2, Baraj 1, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu) 7, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu) 6, Baraj 3, Merkez, Übeydiye-, Hasan-Hüseyin, Apaydın 7, Merkez 27, Apaydın 6, Apaydın 8, Bohşin, Bohşin 11, Bohşin 12, Bohşin 15, Bohşin 7, Bohşin 9, Bohşin 14, Bohşin 4, Bohşin 6, Bohşin 5, Bohşin 13, Bohşin 3, Bohşin 18, Bohşin 10, Bohşin 16, Bohşin 17, Bohşin 1, Aşağı, Aşağı 5, Aşağı 8, Aşağı 4, Çelikler, Bulganlar, Yurtsever, Yiğitler, Genceller, Barlas, Sarıgül 1, Yiğitler 2, Merkez 30, Sarıgül 2, Yurtsever 2, Bulganlar 6, Madenboyu, Madenboyu 7, Antakya-Reyhanlı, Madenboyu 3, Madenboyu 10, Madenboyu 9, Madenboyu 11, Madenboyu 4, Madenboyu 5, Madenboyu 6, Madenboyu 1, Melekli, Melekli 3, bölgelerine,
Yarın 09.30-12.00 saatleri arasında Dörtyol ilçesine bağlı Bağlar 1, İnönü, Akdeniz 2, E-5 Karayolu bölgelerine,
Yarın 13.00-14.30 saatleri arasında Dörtyol ilçesine bağlı İkiz, Arıkan, Baytarlar, Vicdan bölgelerine,
Yarın 15.00-17.00 saatleri arasında Dörtyol ilçesine bağlı Kumlu, Değirmen üstü, 197., 192. bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kırıkhan ilçesine bağlı Aşağıburnaz, 2313, Turunçlu, 1, Erzin OSB, 2306, 2304, 2305, 2303, 2309, YUKARIBURNAZ, 2322, 2316, 2329, 2315, 2331 bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kırıkhan ilçesine bağlı Karataş, Köseler 1, Ceylanlı 3, Ceylanlı 1 elektrik enerjisi verilemeyecek.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.