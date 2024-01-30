- Asayiş

FETÖ’den aranan firari zanlı Malatya’da yakalandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da, 'FETÖ/PDY’ye üye olma’ suçundan aranan, firari zanlı jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ’den aranan firari zanlı Malatya’da yakalandı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da, 'FETÖ/PDY’ye üye olma’ suçundan aranan, firari zanlı jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Malatya’da, 'FETÖ/PDY’ye üye olma’ suçundan aranan, firari zanlı jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Yeşilyurt ilçesindeki ikametinde düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# firari zanlı, malatya, malatya haber, malatya tutuklama, malatya son dakika, son dakika malatya haberleri

30 Oca 2024 - 15:11 Malatya- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL