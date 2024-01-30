30 Oca 2024 - 14:22- Gündem G:

Son dakika İkizce TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Vali Ersin Yazıcı açıkladı

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2024 yılı Malatya İl koordinasyon toplantısında konuşan Malatya Valisi Ersin Yazıcı İkizce TOKİ deprem konutlarının kura çekimlerinin yapılacağı tarih ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İkizce TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Vali Ersin Yazıcı açıkladı mask
İkizce TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Vali Ersin Yazıcı açıkladı
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Malatya’da il koordinasyon toplantısı Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Salonunda yapıldı. Burada konuşan Malatya Valisi Ersin Yazıcı önemli açıklamalarda bulundu. İkizce’de 2 bine yakın konutun birkaç güne teslim edileceğini bildiren Vali Yazıcı, gecikmeler için bazı kamu kurumlarının yönetimlerine uyarılarda bulundu.

İl Koordinasyon Toplantısında konuşan Vali Ersin Yazıcı,

“İkizce’de konutlar yapılıyor. 2 bin tanesini birkaç güne teslim edeceğiz. Suyu geçici olarak çözdük ama biz bu evleri teslim edeceğiz. 2 bine yakın konut teslim edeceğiz. Ana hattımız uzaktan geliyor”

 açıklamalarında bulundu.

“2 BİN TANESİNİ BİRKAÇ GÜNE TESLİM EDECEĞİZ”

Yapım sürecinde yaşanan bazı problemlerden de söz eden Vali Yazıcı,

 “Karayolları çalışıyor, Devlet Su İşleri çalışıyor.  Arkadaşlar, ilgili kurumlara yardımcı olacaksınız, acelemiz var. İkizce’de konutlar yapılıyor. 2 bin tanesini birkaç güne teslim edeceğiz. Suyu geçici olarak çözdük ama biz teslim edeceğiz. Ana hattımız uzaktan geliyor. Bütün kurumlar birbirine yardım etmek zorunda. Kimse babasının işini yapmıyor. Hepiniz devleti temsil ediyorsunuz ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı nezdinde söz vermiş vatandaşına. Afet Kanunu seni bağlamıyor mu sevgili kardeşim? Nasıl bağlamaz? Bütün kanunlar hepimizi bağlar. Adam afet kanununa göre hak sahibi olmuş ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti demiş ki; biz sana konut vereceğiz ya da evini yapacağız. Yapacağız kardeşim. Engel çıkarmayın, geciktirmeyin. İlgili kurumu geciktirmiyorsunuz, vatandaşı geciktiriyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sözünü yere düşürüyorsunuz, düşürmeyin”

diye konuştu.
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30 Oca 2024 - 14:22 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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