Battalgazi Belediyesi sokaktaki canları unutmadı

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenebilmesi amacıyla çeşitli noktalara kuru mama dağıttı. Kış günlerinde sokak hayvanlarının olumsuzluk yaşamaması adına bu dağıtımların belli aralıklarda devam edeceği bildirildi.

“DÜNYA SADECE BİZ İNSANLAR İÇİN DEĞİL”

Kış aylarının gelmesiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının yanında olduklarını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Dünya sadece biz insanlar için değil. Bu hayatı can dostlarımızla paylaşıyoruz. Bu dönemlerde en büyük zorluğu yaşayanlar dilsiz dostlarımız. Bu canları zor koşullarda yalnız bırakmamak bizim görevimiz. Soğuk hava koşullarında da sokak hayvanlarımızı zor şartlarda bırakmamak için çalışıyoruz. Özellikle yoğun soğukların olduğu, olumsuz hava koşullarının arttığı kış dönemlerinde mama dağıtımını arttıracağız. İlçe genelindeki can dostlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek ve aç kalmamalarını sağlamak amacıyla ekiplerimiz ilçemizin farklı bölgelerine kuru mama bırakıyor. Biz belediye olarak mama desteğine devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı da özellikle bu soğuk kış günlerinde can dostlarımıza sahip çıkmaya davet ediyorum” dedi.

Kaynak: BÜLTEN