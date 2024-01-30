Malatya’da TOKİ kura çekimi ertelendi mi?

TOKİ konutlarının kura çekiminin ertelendiği iddiası kafalarda soru işareti bıraktı. Daha önce de aralık ayından ocak ayına ertelenen kura çekiminin 1 Şubat2024 yılına ertelendiği dile getirilmişti. Malatya’da teslim edilmesi beklenen TOKİ konutlarının kura çekiminin bir kez daha ertelendiği ileri sürüldü.

Üçüncü kez ertelenen kura çekimlerinin daha önce Aralık 2023’te yapılacağı söylendi ama Ocak 2024 tarihine ertelendi. Ocak ayında 2’nci kez ertelenen kura çekimi için 1 Şubat tarihi gösterildi. Verilen bilgilere göre 1 Şubat’ta yapılacak olan TOKİ kuraları yeniden ertelendiği iddia ediliyor. Vatandaşların tepki gösterdiği bu durumla ilgili resmi makamlardan bir açıklama yapılması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi