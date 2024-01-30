21 yılda 12 milyar 712 milyon liralık yatırım

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede DSİ tarafından son 21 yılda inşa edilen 14 sulama tesisi ile 158 bin 100 dekar tarımsal arazi sulamaya açıldı. Yine 12 milyar 712 milyon lira değerinde 97 tesis inşa edilen Elazığ’a 16 baraj kazandırıldı ve böylece 877 milyon metre küp su depolama hacmine ulaşıldı. Bunların yanı sıra Elazığ'da birçok projeye imza atılırken DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Elazığ’a yapmış oldukları DSİ yatırımları hakkında bilgi veren DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Özellikle modern sulama projelerimiz ülkemiz için son derece önem arz etmektedir. Son 21 yılda Elazığ’da inşa ettiğimiz 14 sulama tesisi ile 158 bin 100 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık. Doğu’nun ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Elazığ’da ziraatın daha da gelişmesi için son 21 yılda; 97 adet tesis ile 12 milyar 712 milyon TL yatırım yaptık. Yine Elazığ’da son 21 yılda 16 baraj inşa ettik ve böylece 877 milyon metre küp su depolama hacmine ulaştık” diye konuştu.

Elazığlı çiftçilerin tarımsal arazilerini büyük bir emek ve özveri ile değerlendirdiklerini vurgulayan Balta, “Elazığ’ın su kaynaklarını değerlendirmek için yeni barajlar inşa ediyoruz. Şu anda bir barajın yapım çalışmaları devam ediyor. Bu barajların tamamlanması ile 2 bin 330 dekar tarımsal araziyi daha sulama suyuna kavuşturmayı hedefliyoruz. Ayrıca; Elazığ’da taşkın riskini azaltmak için son 21 yılda tamamlanan 52 adet taşkın koruma tesisi ile Elazığ şehir merkezi, 52 adet yerleşim yeri ve 3 bin 799 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. 5 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Hayata geçirdiğimiz taşkın koruma tesisleri ile taşkın riskini azaltıyor, vatandaşlarımızı ve toprağımızı güvence altına alıyoruz” şeklinde konuştu.

Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri çerçevesinde 471 bin 230 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldığına dikkat çeken Balta, “Elazığ’da 66 adet yerleşim birimi, arazi toplulaştırmasından faydalanmaktadır. Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile toprağımız daha kıymetli ve daha verimli olmaktadır. Elazığ’da son 21 yılda 8 adet Hidroelektrik Enerji (HES) Tesisi işletmeye alınarak yıllık 2380,05 gigavat-saat (Gwh) = 2.380.050 megavat-saat (MWh) enerji üretimi sağlandı. Kurulu gücü 921,92 MW olan bu tesisler sayesinde milli ekonomimize, yalnızca enerji alanında yıllık 5 milyar 234 milyon TL katkı sunuyoruz. Şuan planlama ve projelendirme safhasında olan 6 adet HES ile de ülkemizin enerjisine güç verecek olmaktan heyecan duyuyoruz. 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle yaklaşık 796 bin 803 hanenin enerji ihtiyacını Elazığ’da kurulu HES’lerle karşılıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı