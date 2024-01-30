Sadıkoğlu “Kışla Caddesi’nin alelacele yıkılması makul olmayacaktır”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu şehir merkezinde bulunan Kışla Caddesi’nin yıkımının Malatya’nın şehir kimliğini kaybetmesine yol açacağını bildirerek konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“KIŞLA CADDESİ İNSANIMIZIN GEÇMİŞİ YÂD EDEBİLDİĞİ SAYILI YERLERDEN BİRİ”

Sadıkoğlu “6 Şubat depremlerinin şehrimizde yarattığı yıkım sosyal yaşamdan, ekonomiye hayatın her alanında derin sorunlar yarattı. Geride bıraktığımız 1 yılda maalesef yıkımlar tamamlanabilmiş değil. Binlerce esnafımız konteynerdeki zor şartlarda ticaretini sürdürme gayretinde. Çarşı olarak adlandırabileceğimiz bir alanın kalmadığı şehrimizde Kışla Caddesi insanımızın ihtiyaçlarını giderip, geçmişi yâd edebildiği sayılı yerlerden biri. Bölgedeki dönüşüm kapsamında, Caddedeki binalara yıkım kararı verilmiş. Elbette kentteki dönüşümü hem esnafımız hem de şehirde yaşayan vatandaşlarımızın hakları korunduğu müddetçe destekliyoruz. Ancak koca bir şantiyeye dönen Malatya’da, ayakta kalan kısıtlı alanlardan biri olan Kışla Caddesi’nin alelacele yıkılması makul bir yaklaşım olmayacaktır” dedi.

“BİZLER DÖNÜŞÜME DEĞİL, ZAMANSIZ VE PLANSIZ YIKIMA KARŞIYIZ”

Şehrin yeniden yapılanma sürecinde sadece imarı değil, insanı da düşünmek gerektiğine vurgu yapan Oğuzhan Sadıkoğlu, “Altını çizerek söylüyoruz, bizler dönüşüme değil, zamansız ve plansız yıkıma karşıyız. Kışla Caddesi’nde ağır hasarlı birkaç binanın yıkımı tamamlanmış ve kalan yapılar az hasarlı olarak rapor edilmiş. Bu nedenle yetkililerin yeniden yapılaşma sürecini, esnafı ve insanımızı mağdur etmeden gerçekleştirmesini bekliyoruz. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile gerekli görüşmeleri gerçekleştirip taleplerimizi ileteceğiz. Hala konteyner bekleyen esnaflarımız varken, henüz hiçbir kalıcı ticari alan inşa edilmemişken, buradaki dükkânların yıkılmasıyla mağduriyetler daha da artacaktır. Bununla birlikte, karamsar bir havanın hâkim olduğu, böylesi buhran dönemlerde sadece imarı değil insanı da düşünmek gerekiyor. Işıkları sönmüş bu şehirde Kışla Caddesi’ni de derhal yıkarsanız Malatya şehir kimliğini iyice kaybedecektir. Yetkililerin, esnaf ve vatandaşın taleplerine kayıtsız kalmayıp, mağduriyet yaratmayan bir dönüşüm planıyla yıkımların daha ileriki bir süreçte gerçekleştirileceğini umut ediyoruz” açıklamalarında bulundu.

Kaynak: BÜLTEN