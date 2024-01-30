Hırsızlara karşı bir garip önlem

Elazığ’da bulunan Karaçalı çeşmesinin hırsızlar tarafından çalınmaması için vatandaşlar ilginç bir yöntem buldu. Çeşme musluğu vatandaşlar tarafından yaptırılan demir korumalık ile muhafaza ediliyor.
Kırklar Mahallesinde bulunan Karaçalı çeşmesinin musluğu birçok defa kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Bunun üzerine vatandaşlar kendi imkanları ile çeşme musluğunun çalınmasını önlemek için ilginç bir yöntem buldu. Çeşme musluğunun bulunduğu alanı demirden yapılan korumalık ile muhafaza altına alan vatandaşlar, bu saye de musluğun çalınmasını önlüyor. Vatandaşlar, ''Birçok defa hırsızlar musluğu çaldı. Biz de çalınmaması için bu yöntemi bulduk. Şimdilik bir sorunla karşılaşmadık'' dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.