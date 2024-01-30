30 Oca 2024 - 12:18 - Asayiş

Malatya’da hasarlı bina ikinci kez soyuldu

Malatya’da orta hasarlı binaları mesken tutan hırsızlar çok sayıda hasarlı binanın bulunduğu bir sitede ne bulduysa götürdü. Peş peşe yaşanan hırsızlık olayları anbean kameralara yansıdı. Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde orta hasarlı binaları mesken tutan hırsızlar çok sayıda hasarlı binanın bulunduğu bir sitede ne bulduysa götürdü.