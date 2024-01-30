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Malatya’da hasarlı bina ikinci kez soyuldu

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Malatya’da orta hasarlı binaları mesken tutan hırsızlar çok sayıda hasarlı binanın bulunduğu bir sitede ne bulduysa götürdü. Peş peşe yaşanan hırsızlık olayları anbean kameralara yansıdı. Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde orta hasarlı binaları mesken tutan hırsızlar çok sayıda hasarlı binanın bulunduğu bir sitede ne bulduysa götürdü.

Malatya’da hasarlı bina ikinci kez soyuldu mask
Malatya’da hasarlı bina ikinci kez soyuldu
Malatya’da hasarlı bina ikinci kez soyuldu
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Malatya’da orta hasarlı binaları mesken tutan hırsızlar çok sayıda hasarlı binanın bulunduğu bir sitede ne bulduysa götürdü. Peş peşe yaşanan hırsızlık olayları anbean kameralara yansıdı. Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde orta hasarlı binaları mesken tutan hırsızlar çok sayıda hasarlı binanın bulunduğu bir sitede ne bulduysa götürdü.

Çok sayıda dairede elektrik kabloları ile su sayaçlarını çalan hırsızlar topladıkları malzemeleri doldurdukları çuvallarla götürürken iki gece arka arkaya yaşanan hırsızlık olayları ise anbean kameralara yansıdı. Görüntülerde çaldıkları malzemeleri apartmanın dışına taşıyan hırsızların bir süre sonra bölgeye geldikleri değerlendirilen araçla gözden kayboldukları görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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30 Oca 2024 - 12:18 Malatya- Asayiş

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