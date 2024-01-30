- Yaşam

Polis tiyatrosu çocuklara moral verdi

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Malatya’da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yarıyıl tatilinde olan depremzede öğrenciler için sahne aldı. Polislerden oluşan tiyatro ekibi, çocukları hem eğlendirdi hem de bilgilendirdi. Tiyatro etkinliğinde ‘Kırmızı başlıklı kızın maceraları’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Polis tiyatrosu çocuklara moral verdi mask
Polis tiyatrosu çocuklara moral verdi
Polis tiyatrosu çocuklara moral verdi
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Malatya’da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yarıyıl tatilinde olan depremzede öğrenciler için sahne aldı. Polislerden oluşan tiyatro ekibi, çocukları hem eğlendirdi hem de bilgilendirdi. Tiyatro etkinliğinde ‘Kırmızı başlıklı kızın maceraları’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

6 Şubat depremlerinin yıktığı illerden olan Malatya’da yarıyıl tatilinde olan çocuklar için Malatya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan tiyatro ekibi sahne aldı. Yeşilyurt ilçesinde bulunan Rönesans Konteyner Kentinde depremzede çocuklar için gerçekleştirilen tiyatro etkinliğinde ‘Kırmızı başlıklı kızın maceraları’ adlı tiyatro oyunu oynandı.

ETKİNLİK SONUNDA ÇOCUKLARA KARNE HEDİYESİ DAĞITILDI

Tiyatroda sahne alan polisler, depremzede çocukları hem eğlendirdi hem de oyun içerisinde verdikleri mesajlarla toplumsal olaylara karşı bilgilendirdi. Depremin psikolojisinin atlatılması adına gerçekleştirilen etkinlik sonunda ise çocuklara karne hediyesi dağıtıldı.

 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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30 Oca 2024 - 12:13 Malatya- Yaşam

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