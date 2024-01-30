Kahramanmaraş ve Adıyaman dikkat

AKEDAŞ tarafından Kahramanmaraş ve Adıyaman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. AKEDAŞ Kahramanmaraş ve Adıyaman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Kahramanmaraş ve Adıyaman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre Kahramanmaraş’ta:

“Yarın 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Kumarlı Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Göksun ilçesine bağlı Yantepe Mahallesi’ne,

Yarın 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Elbistan ilçesine bağlı Çiçek, Söğütlü, Çıtlık, Demircilik, Özbek, Köseyahya, Gündere, Türkören, Aksakal, Beştepe, Yalıntaş, Gücük, Yalak, İkizpınar, Kavaktepe, Yapılıpınar, Kangal, Toprakhisar, Yoğunsöğüt, Sevdilli, Topallı, Kantarma, Günaltı, Dervişçimli, Karahasanuşağı, Hasanalili, Atmalıkaşanlı, Tapkıran, Tapkırankale, Armutalanı mahallelerine, elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Adıyaman’da ise;

“Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Merkez bölgesine bağlı Yazıca, Tecir, Kuyucak, Hacıhalil, Bağpınar, Çobandede, Aslanoğlu, Bozhöyük, Bardakçı, Kışla, Mermere, Yazlık Köyleri ve TPAO kuyuları, Yaka GES, Maya GES, Kelam GES, Denk GES bölgeleri ile Özel trafolu müşterilere,

Bugün 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Besni ilçesine bağlı Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi İbrahim Tuğsuz Sokak ve 1014 No’lu Sokaklara” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.