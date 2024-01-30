CHP Hekimhan teşkilatında kırılma Detaylar belli oldu

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde CHP’li Belediye Başkanı Turan Karadağ, yeniden aday gösterilmeyince Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’yı ve İl Başkanı Barış Yıldız’ı topa tutarak partisinden istifa etti. Karadağ ile birlikte İlçe Başkanı, yönetimi ve meclis üyeleri de istifa etti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ilçe belediye başkan adaylarını açıklarken bazı değişimler parti içi krize neden oldu.

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde de 2019’da Belediye Başkanlığı’na seçilen CHP’li Turan Karadağ, yeniden aday gösterilmemesi sonrası geçtiği kameralar karşısında CHP’li Veli Ağbaba ve İl Başkanı Barış Yıldız’ı hedef göstererek istifa etti.

VELİ AĞBABA’YI ELEŞTİRDİ

Hekimhan’da çok sayıda partili ile birlikte düzenlediği basın toplantısında konuşan Turan Karadağ, büyük kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediği için yeniden aday gösterilmediğini öne sürdü. Bu süreçte eski genel başkan yardımcılarından CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı eleştiren Karadağ, “Biz Genel Başkanımıza sahip çıktık. İyi ki de çıkmışız. Pişman da değilim" dedi.

CHP Malatya İl yönetimi ve Milletvekili Veli Ağbaba’nın Hekimhan ilçe teşkilatı ile muhtarlara oyun oynandığını iddia eden Karadağ, partide Ağbaba’nın bir diktatör olduğunu öne sürdü. CHP’li Veli Ağbaba'nın ‘Ben atayanım, onlar da koyun gibidir’ anlayışı ile hareket ettiğini iddia eden Başkan Karadağ, partinin bu yönetim anlayışından kurtulma vaktinin geldiğini ifade etti.

“O İNSANLAR BURADA OLDUĞU SÜRECE BİZİM BURADA DURMAMIZIN BİR MANASI YOK”

Gururla taşıdığı CHP üyeliğinden ve Veli Ağbaba'nın CHP'sinden istifa ettiğini belirten Karadağ,

"O insanlar burada olduğu sürece bizim burada durmamızın bir manası yok. Ben buraya geldiğimde atama ile gelmedim. Ben 2019’da örgütümüzün ön seçimine girdim ve ön seçimde bu teşkilat beni aday yaptı. Sonra Hekimhan halkı bana güvenerek beni Belediye Başkanı yaptı. Ben de Belediye Başkanı olduktan sonra Hekimhan’a hizmet için geldiğimi söyledim. Ben İstanbul’da işimi devam ettirirken doğduğum büyüdüğüm Hekimhan’a hizmet etmek için 34 proje ile geldim”

şeklinde konuştu.

“BARIŞ YILDIZ VE VELİ AĞBABA’NIN CHP’SİNDEN İSTİFA EDİYORUM”

Ağbaba’ya tepkisini dile getiren Karadağ,

“Veli Ağbaba bana ‘Türkiye’de örnek göstereceğimiz Belediye Başkanlarından bir tanesisin’ demişti. Ne zamana kadar İl Kongresi olana kadar. İl kongresi ve genel kongre oldu. Genel Başkanımız 3 ilçe Belediye Başkanımızı aradı ve sahip çıkın dedi. Bizler de tabi ki sahip çıkacağımızı söyledik. Biz ne bilelim ki o zaman bizlerin bileti kesilmiş onu anladık. Hekimhan halkına yazık ettiler. Hekimhan halkının bu birliğini ve beraberliğini bozduğu için yazık ettiler. Ben il başkanlığında ve Ankara’da Genel Başkanımızı destekledik. Onun dürüstlüğünden, çalışkanlığından dolayı her zaman onların yanında olduk. Adalet, hak, hukuk diyen Veli Ağbaba, bunlar için yürümemiş. Kendi çıkarları için yürümüş. Eğer onları bilseydi Hekimhan’da çalışma desen var, proje desen var, hırsızlık yok. Ne istediniz beni görevden aldınız. Çalışamadın, yapamadı deyin. Biz hizmet için buradayız, başkaları rant için burada. Biz Genel Başkanımıza sahip çıktık. İyi ki de çıkmışız. Pişman da değilim. Veli Ağbaba, bırak Hekimhan’ı Türkiye’nin CHP’si ile oynuyor. Ben yaptım oldu diyor. Burada ilçe teşkilatı var. Muhtarlarımızı aradılar sordular ama oyun oynuyorlarmış. İlçe örgütünü tanıyorsun, muhtarları tanımıyorsun, STK’ları tanııyorsun, buradakileri tanımıyorsun. Diktatör bizim içimizdeymiş. Bu olaylara dur deme zamanı geldi. Veli Ağbaba diyor ki ben atayanım, onlar da koyun gibidir. Ne dersem boyunu uzatır. Arkadaşlar artık bu şeyden kurtulalım. Buna bir ders vermediğimiz sürece bugün ben giderim başka biri de gider. Gururla bayrağını taşıdığım 6 oktan, bugün sadece Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Ben, Barış Yıldız ve Veli Ağbaba’nın CHP’sinden istifa ediyorum”

diye konuştu.