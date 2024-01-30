Kayseri’de 6 Niğde’de 5 ilçeye uyarı verildi

KCETAŞ tarafından Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. KCETAŞ Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre:

“Bugün 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Talas ilçesine bağlı Kiçiköy Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Hacılar ilçesine bağlı Aşağı Mahallesi’ne,

Bugün 09.30 ila 12.30 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi’ne,

Bugün 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Yeşilhisar ilçesine bağlı Fevzioğlu Mahallesi’ne,

Bugün 13.30 ila 17.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi’ne,

Yarın 09.30 ila 11.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’ne,

Yarın 10.30 ila 12.00 saatleri arasında Tomarza ilçesine bağlı Şıhbarak Mahallesi’ne,

Yarın 11.00 ila 13.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’ne,

Yarın 13.00 ila 16.00 saatleri arasında Tomarza ilçesine bağlı Şıhbarak Mahallesi’ne, elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

NİĞDE:

MEDAŞ tarafından da Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. MEDAŞ Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre:

“Bugün 09.30 ila 14.30 saatleri arasında Altunhisar ilçesine bağlı Ulukışla Köyü Cumhuriyet Mevkii bölgesine,

Bugün 09.30 ila 14.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Karanlıkdere Köyü; Cumhuriyet Mevkii, Esendere Mevkii, Karşıyaka Mevkii bölgelerine,

Bugün 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bağdüz Mahallesi, Fatih Mahallesi, Harım Mahallesi, Kale Mahallesi, Sokubaşı Mahallesi bölgelerine,

Bugün 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Çiftlik ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi, Çiftçi Mahallesi, Yeni Mahallesi,

Bugün 09.30 ila 13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Konaklı Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Orhanlı Beldesi; Fatih Mahallesi, Yeşilgölcük Beldesi; Aşağı Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Yeni Mahallesi, Yukarı Mahallesi bölgelerine,

Bugün 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Sazlıca Beldesi; Aşağı Mahallesİ’ne,

Bugün 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aktaş Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Devlet Mahallesi, Yeni Mahallesi, İlhanlı Mahallesi, Ovacık Köyü; Aşağı Mevkii, Cumhuriyet Mevkii, Terazi Mevkii, Uluağaç Köyü bölgelerine,

Bugün 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Ovacık Köyü; Aşağı Mevkii, Cumhuriyet Mevkii, Terazi Mevkii bölgelerine,

Bugün 09.30 ila 17.00 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Alpağut Mahallesi, Ballık Mahallesi, Çövek Mahallesi, Doğu Mahallesi, Kemalpaşa Mahallesi, Mehmetpaşa Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bağdüz, Fatih, Harım, Kale, Sokubaşı Mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Çiftlik ilçesine bağlı Çarşı, Çiftçi, Yeni Mahallelerine,

Yarın 09.30 ila 13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Konaklı Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Orhanlı Beldesi Fatih Mahallesi, Yeşilgölcük Beldesi; Aşağı Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Yeni Mahallesi, Yukarı Mahalle bölgelerine,

Yarın 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Sazlıca Beldesi Aşağı Mahallesi’ne,

Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aktaş Beldesi; Cumhuriyet, Devlet, Yeni mahallelerine, İlhanlı Mahallesi, Ovacık Köyü; Aşağı Mevkii, Cumhuriyet Mevkii, Terazi Mevkii, Uluağaç Köyü bölgelerine,

Yarın 09.30 ila 17.00 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Alpağut Mahallesi, Ballık Mahallesi, Çövek Mahallesi, Doğu Mahallesi, Kemalpaşa Mahallesi, Mehmetpaşa Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.