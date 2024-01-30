30 Ocak 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 30 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘30 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
30 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“ZAMBAK ECZANESİ - BATTALGAZİ
HİDAYET MAHALLESİ, 6’NCI SOKAK, NO:36, TAŞTEPE SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
24 SAAT AÇIK
PARK ECZANESİ - BATTALGAZİ
VALİLİK YANI, VİLAYET PARKI KARŞISI
24 SAAT AÇIK
YAĞMUR ECZANESİ - YEŞİLYURT
BEYDAĞI DEVLET, (ESKİ ÇOCUK HASTANESİ) YANI
24 SAAT AÇIK
EKİN ECZANESİ – YEŞİLYURT
ÇAVUŞOĞLU MAHALLESİ, BOZTEPE CADDESİ, ÇAVUŞOĞLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
24 SAAT AÇIK
MENENGİÇ ECZANESİ - BATTALGAZİ
MEYDANBAŞI MAHALLESİ, OSMAN ATEŞ CADDESİ, NO:85
24 SAAT AÇIK”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.