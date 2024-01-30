- Sağlık

30 Ocak 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 30 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘30 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

30 Ocak 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 30 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘30 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

30 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“ZAMBAK ECZANESİ - BATTALGAZİ

HİDAYET MAHALLESİ, 6’NCI SOKAK, NO:36, TAŞTEPE SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

24 SAAT AÇIK

PARK ECZANESİ - BATTALGAZİ

VALİLİK YANI, VİLAYET PARKI KARŞISI

24 SAAT AÇIK

YAĞMUR ECZANESİ - YEŞİLYURT

BEYDAĞI DEVLET, (ESKİ ÇOCUK HASTANESİ) YANI

24 SAAT AÇIK

EKİN ECZANESİ – YEŞİLYURT

ÇAVUŞOĞLU MAHALLESİ, BOZTEPE CADDESİ, ÇAVUŞOĞLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

24 SAAT AÇIK

MENENGİÇ ECZANESİ - BATTALGAZİ

MEYDANBAŞI MAHALLESİ, OSMAN ATEŞ CADDESİ, NO:85

24 SAAT AÇIK”

 
 

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30 Oca 2024 - 10:17 Malatya- Sağlık

Mahreç  Murat İpekten

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