30 Oca 2024 - 10:05- Gündem G:

Meteoroloji Malatya için uyarısını yeniledi Güneşe aldanmayın

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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, Malatya’nın güney kesimlerinin akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağışlı geçeceği bildirildi. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edildi.

Meteoroloji Malatya için uyarısını yeniledi Güneşe aldanmayın mask
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Meteoroloji Müdürlüğü seyreden düşük sıcaklıklara bağlı olarak sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara; buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalmaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı çok bulutlu 3 derece,

Akçadağ: Parçalı çok bulutlu 3 derece,

Arapgir: Parçalı çok bulutlu 1 derece,

Arguvan: Parçalı çok bulutlu 3 derece,

Battalgazi: Parçalı çok bulutlu 4 derece,

Darende: Parçalı çok bulutlu 3 derece,

Doğanşehir: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı -1 derece,

Doğanyol: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3 derece,

Hekimhan: Parçalı çok bulutlu 3 derece,

Kale: Parçalı çok bulutlu 3 derece,

Kuluncak: Parçalı çok bulutlu 2 derece,

Pütürge: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı 0 derece,

Yazıhan: Parçalı çok bulutlu 5 derece,

Yeşilyurt: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 2 derece”

 
 

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30 Oca 2024 - 10:05 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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