Meteoroloji Malatya için uyarısını yeniledi Güneşe aldanmayın

Meteoroloji Müdürlüğü seyreden düşük sıcaklıklara bağlı olarak sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara; buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalmaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı çok bulutlu 3 derece,

Akçadağ: Parçalı çok bulutlu 3 derece,

Arapgir: Parçalı çok bulutlu 1 derece,

Arguvan: Parçalı çok bulutlu 3 derece,

Battalgazi: Parçalı çok bulutlu 4 derece,

Darende: Parçalı çok bulutlu 3 derece,

Doğanşehir: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı -1 derece,

Doğanyol: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3 derece,

Hekimhan: Parçalı çok bulutlu 3 derece,

Kale: Parçalı çok bulutlu 3 derece,

Kuluncak: Parçalı çok bulutlu 2 derece,

Pütürge: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı 0 derece,

Yazıhan: Parçalı çok bulutlu 5 derece,

Yeşilyurt: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 2 derece”