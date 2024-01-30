Malatya dikkat 4 ilçede 48 mahalleye uyarı geldi

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre:
“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Yağmurlu, Eğin, Mihmanlı, Esenli, Muratlı, Doğanlar, Hartut, Resuluşağı, Levent, Doğu, Fatih, Kolköy, Başpınar, Aşağıörükçü, Yukarıörükçü, Ilıcak, Çobanuşağı, Kasımuşağı, Küçükkürne, Kurtuşağı, Çakıllıpınar, Sakalıuzun, Bağköy, Kayadibi, Büyükköy, Çatalbahçe, Mezra, Yalınbudak, Karamağara, Güneşli, Demirciler, Aksüt, Sadıklı, Kadıibrahim, Keklikpınarı, Aliçeri, Mollauşağı mahallelerine,
Bugün 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce, Yakınca, 1. OSB, Duruldu, 2. OSB mahallelerine,
Bugün 12.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy Mahallesi’ne,
Bugün 14.00 ila 16.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye, Şeyh Bayram mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Hatunsuyu Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek, Samanköy mahallelerine,
Yarın 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Mısırdere Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.