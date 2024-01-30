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Malatya dikkat 4 ilçede 48 mahalleye uyarı geldi

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Malatya dikkat 4 ilçede 48 mahalleye uyarı geldi mask
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FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre:

“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Yağmurlu, Eğin, Mihmanlı, Esenli, Muratlı, Doğanlar, Hartut, Resuluşağı, Levent, Doğu,  Fatih, Kolköy, Başpınar, Aşağıörükçü, Yukarıörükçü, Ilıcak, Çobanuşağı, Kasımuşağı, Küçükkürne, Kurtuşağı, Çakıllıpınar, Sakalıuzun, Bağköy, Kayadibi, Büyükköy, Çatalbahçe, Mezra, Yalınbudak, Karamağara, Güneşli, Demirciler, Aksüt, Sadıklı, Kadıibrahim, Keklikpınarı, Aliçeri, Mollauşağı mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce, Yakınca, 1. OSB, Duruldu, 2. OSB mahallelerine,

Bugün 12.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy Mahallesi’ne,

Bugün 14.00 ila 16.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye, Şeyh Bayram mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Hatunsuyu Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek, Samanköy mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Mısırdere Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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30 Oca 2024 - 09:49 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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