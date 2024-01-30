Altın yükseliyor işte son durum

Altın fiyatları yükseliyor. Yatırımcı altına güvenmekten vazgeçmiyor. İşte "güvenli liman" olarak bilinen altının ons ve gram fiyatları hakkındaki güncel durum ve bazı detaylar:

ONS ALTIN FİYATI:

Bugüne kadar olan en yüksek seviye: 2.148 dolar

Haftanın ilk iş gününde: 2.029 dolar

GRAM ALTIN FİYATI:

Bugüne kadar olan en yüksek seviye: 1.192 lira

Haftanın ilk iş gününde: 1.982 lira

FED'İN FAİZ KARARI VE BEKLENTİLER:

Fed'in politika faizi, 31 Ocak 2024 Çarşamba günü açıklanacak.

Analistler, faiz oranının bu açıklamada sabit bırakılacağını ve mayıs ayından itibaren faiz indiriminin gerçekleşmesini bekliyor.

TEKNİK ANALİZ VE DESTEK/DİRENÇ SEVİYELERİ:

Ons altın fiyatında direnç: 2.040 dolar, 2.060 dolar

Ons altın fiyatında destek: 2.030 dolar, 2.020 dolar

ALTIN FİYATLARI

Gram Altın: 1.982 lira

Çeyrek Altın: 3.358 lira

Cumhuriyet Altını: 13.682 lira

Tam Altın: 13.432 lira

Yarım Altın: 6.716 lira

Altın, genellikle ekonomik belirsizlik ve risk arttığında "güvenli liman" olarak tercih ediliyor. Fed'in faiz kararı ve küresel ekonomik gelişmeler, altın fiyatlarını etkileyen önemli faktörlerden biri.