Altın yükseliyor işte son durum

Altın fiyatları yükseliyor. Yatırımcı altına güvenmekten vazgeçmiyor. İşte "güvenli liman" olarak bilinen altının ons ve gram fiyatları hakkındaki güncel durum ve bazı detaylar:
ONS ALTIN FİYATI:
Bugüne kadar olan en yüksek seviye: 2.148 dolar
Haftanın ilk iş gününde: 2.029 dolar
GRAM ALTIN FİYATI:
Bugüne kadar olan en yüksek seviye: 1.192 lira
Haftanın ilk iş gününde: 1.982 lira
FED'İN FAİZ KARARI VE BEKLENTİLER:
Fed'in politika faizi, 31 Ocak 2024 Çarşamba günü açıklanacak.
Analistler, faiz oranının bu açıklamada sabit bırakılacağını ve mayıs ayından itibaren faiz indiriminin gerçekleşmesini bekliyor.
TEKNİK ANALİZ VE DESTEK/DİRENÇ SEVİYELERİ:
Ons altın fiyatında direnç: 2.040 dolar, 2.060 dolar
Ons altın fiyatında destek: 2.030 dolar, 2.020 dolar
ALTIN FİYATLARI
Gram Altın: 1.982 lira
Çeyrek Altın: 3.358 lira
Cumhuriyet Altını: 13.682 lira
Tam Altın: 13.432 lira
Yarım Altın: 6.716 lira
Altın, genellikle ekonomik belirsizlik ve risk arttığında "güvenli liman" olarak tercih ediliyor. Fed'in faiz kararı ve küresel ekonomik gelişmeler, altın fiyatlarını etkileyen önemli faktörlerden biri.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.