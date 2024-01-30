Şanlıurfa’da yarın geniş kapsamlı elektrik kesintisi yapılacak

Türkiye genelinden bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanıyor. Şanlıurfa'da 30 Ocak 2024 Salı günü planlı elektrik kesintileri olacak. İlgili tarihler ve adreslere dair detaylar aşağıda belirtiliyor.
SURUÇ İLÇESİ:
Açık Adres: Karataş, Överler, Sarım, Geçitköy, Bellik, Yeğen, Kırmıt, Aligör, Ayhan, Aybastı, Keberli, Gölen, Aşağıkarıncalı, Şekerköy, Büyükhan, Boztepe, 75.Yıl, Tozluca, Akmağara, Aylan, Denizbacı
İlan Tarihi: 26.01.2024 - 00:00
Kesinti Başlangıç: 30.01.2024 - 10:00
Kesinti Bitiş: 30.01.2024 - 11:30
SİVEREK İLÇESİ - SAVUCAK:
Açık Adres: Eğriçay, Savucak, İleri, Eskihan, Avurtepe, Kavaklıdere, Söylemez, Gürakar, Kamışlı, Güzelpınar, Bardakçı
İlan Tarihi: 22.01.2024 - 00:00
Kesinti Başlangıç: 30.01.2024 - 09:00
Kesinti Bitiş: 30.01.2024 - 16:30
SİVEREK İLÇESİ - AYVANAT, ŞİRİNKUYU:
Açık Adres: AYVANAT, ŞİRİNKUYU
İlan Tarihi: 25.01.2024 - 00:00
Kesinti Başlangıç: 30.01.2024 - 09:00
Kesinti Bitiş: 30.01.2024 - 12:00
SİVEREK İLÇESİ - BAKİ, SİSLİCE, BÜYÜKGÖL, KÜÇÜKGÖL, BEYDEŞ, BAHÇE:
Açık Adres: Baki, Sislice, Büyükgöl, Küçükgöl, Beydeş, Bahçe, Aşağıyalankoz, Hasırlı, Kalınağaç, Narlıkaya, Üstüntaş, Ertem, Kesmekaya, Taşıkara, Divan, Bozlak, Ergen, Kuşlugöl, Mezra, Kayalı, Bayırözü.
İlan Tarihi: 25.01.2024 - 00:00
Kesinti Başlangıç: 30.01.2024 - 09:00
Kesinti Bitiş: 30.01.2024 - 16:45
SİVEREK İLÇESİ - SOYDAN:
Açık Adres: SOYDAN
İlan Tarihi: 25.01.2024 - 00:00
Kesinti Başlangıç: 30.01.2024 - 09:00
Kesinti Bitiş: 30.01.2024 - 16:45
SİVEREK İLÇESİ - SOYDAN:
Açık Adres: SOYDAN
İlan Tarihi: 25.01.2024 - 00:00
Kesinti Başlangıç: 30.01.2024 - 09:00
Kesinti Bitiş: 30.01.2024 - 16:45
Siverek İlçesi - AŞAĞIKARABAHÇE:
Açık Adres: AŞAĞIKARABAHÇE
İlan Tarihi: 25.01.2024 - 00:00
Kesinti Başlangıç: 30.01.2024 - 12:00
Kesinti Bitiş: 30.01.2024 - 12:45
Siverek İlçesi - HASAN ÇELEBİ:
Açık Adres: HASAN ÇELEBİ
İlan Tarihi: 26.01.2024 - 00:00
Kesinti Başlangıç: 30.01.2024 - 08:20
Kesinti Bitiş: 30.01.2024 - 13:00
SİVEREK İLÇESİ - HAYRİYE:
Açık Adres: HAYRİYE
İlan Tarihi: 26.01.2024 - 00:00
Kesinti Başlangıç: 30.01.2024 - 13:03
Kesinti Bitiş: 30.01.2024 - 16:40
Karaköprü İlçesi - Örcünlü, Hacılı, Kocaali, Yuvacık, Büyükhan.
İlan Tarihi: 24.01.2024 - 00:00
Kesinti Başlangıç: 30.01.2024 - 10:00
Kesinti Bitiş: 30.01.2024 - 13:00
Karaköprü İlçesi - AŞIKKÖY:
İlan Tarihi: 25.01.2024 - 00:00
Kesinti Başlangıç: 30.01.2024 - 08:30
Kesinti Bitiş: 30.01.2024 - 16:30
Karaköprü İlçesi - Tatburcu, Örcünlü, Taşan, Kılçık, Gökören, Pirhalil.
İlan Tarihi: 25.01.2024 - 00:00
VİRANŞEHİR:
Kesinti Başlangıç: 30 Ocak 2024 - 09:00
Kesinti Bitiş: 30 Ocak 2024 - 12:00
VİRANŞEHİR:
Kesinti Başlangıç: 30 Ocak 2024 - 12:00
Kesinti Bitiş: 30 Ocak 2024 - 16:45
SURUÇ
Kesinti Başlangıç: 30 Ocak 2024 - 08:00
Kesinti Bitiş: 30 Ocak 2024 - 16:30
SURUÇ:
Kesinti Başlangıç: 30 Ocak 2024 - 08:30
Kesinti Bitiş: 30 Ocak 2024 - 16:30
SURUÇ:
Kesinti Başlangıç: 30 Ocak 2024 - 09:00
Kesinti Bitiş: 30 Ocak 2024 - 13:00
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.