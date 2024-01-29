Sivas ve Bingöl bu ilçe ve mahallelerde dikkat

Türkiye genelinden elektrik kesintileri devam ediyor. 31 Ocak 2024 Çarşamba günü Bingöl'ün Kiğı ilçesinde planlı elektrik kesintisi yaşanacak. 31 Ocak 2024 Çarşamba günü Sivas’ın Akıncılar ilçesi ve Hafik ilçesinde planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecek. İşte detaylar:
Türkiye genelinden elektrik kesintileri devam ediyor. 31 Ocak 2024 Çarşamba günü Bingöl'ün Kiğı ilçesinde planlı elektrik kesintisi yaşanacak. 31 Ocak 2024 Çarşamba günü Sivas’ın Akıncılar ilçesi ve Hafik ilçesinde planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecek. İşte detaylar:
ELEKTRİK KESİNTİSİ (KİĞI / BİNGÖL):
Kesinti yaşanacak şehir: Bingöl
Etkilenen ilçe belediyesi: Kiğı
Etkilenen bölgeler: Yenişehir Mah.
Kesinti süresi: 7 saat
Kesinti nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Ekip)
Başlama zamanı: 31 Ocak 2024 Çarşamba 09:00
Bitiş saati: 31 Ocak 2024 Çarşamba 16:00
SİVAS’TA ÇARŞAMBA GÜNÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK
31 Ocak 2024 tarihinde Sivas'ın Akıncılar ilçesi ve Hafik ilçesinde planlı elektrik kesintileri gerçekleşecek. İşte detaylar:
AKINCILAR / SİVAS:
Etkilenen ilçe belediyesi: Akıncılar
Etkilenen bölgeler: Sivas, Akıncılar, Yağlıçayır-Yağlıçayır Aşağı Mah.-Kızıltaş-Gümüştaş-Abdurrahman-Sıyrındı-Derecik-Uğrunca-Yukarı Sarıca-Üzengi-Kavak-Balçık-Çörengeç-Sapanlı-Ekenek-Kılıç-Yünlüce-Doğantepe Köyleri.
Kesinti süresi: 6 saat
Kesinti nedeni: Şebeke Çalışması
Başlama zamanı: 31 Ocak 2024 Çarşamba 10:00
Bitiş saati: 31 Ocak 2024 Çarşamba 16:00
HAFİK / SİVAS:
Etkilenen ilçe belediyesi: Hafik
Etkilenen bölgeler: Sivas, Hafik, Süleymaniye, Kabalı, Evci, Derince Aktaş, Demircilik, İnandık, Değirmenboğazı Baz İstasyonları.
Kesinti süresi: 3 saat
Kesinti nedeni: Şebeke Çalışması
Başlama zamanı: 31 Ocak 2024 Çarşamba 13:00
Bitiş saati: 31 Ocak 2024 Çarşamba 16:00
Elektrik kesintileri genellikle planlı bakım, güç sistemlerinde düzenleme yapılması gibi nedenlerle yapılıyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.