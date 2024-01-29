Elazığ’ın bu mahalleleri çarşamba günü dikkat

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Elektrik kesintileri bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yapılıyor. 31 Ocak 2024 tarihinde Elazığ'ın Merkez ilçesinde planlı elektrik kesintisi yaşanacak. İşte detaylar:
Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Elektrik kesintileri bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yapılıyor. 31 Ocak 2024 tarihinde Elazığ'ın Merkez ilçesinde planlı elektrik kesintisi yaşanacak. İşte detaylar:
ELEKTRİK KESİNTİSİ (MERKEZ / ELAZIĞ):
Başlama zamanı: 31 Ocak 2024 Çarşamba 10:00
Bitiş saati: 31 Ocak 2024 Çarşamba 17:00
Etkilenen ilçe belediyesi: Merkez
Etkilenen bölgeler: Dambüyük Köyü Tapanlı Mezra – Dambüyük Köyü Dambüyük
Elektrik kesintisi süresi: 7 saat
ELEKTRİK KESİNTİSİ (MERKEZ / ELAZIĞ):
Başlama zamanı: 31 Ocak 2024 Çarşamba 09:30
Bitiş saati: 31 Ocak 2024 Çarşamba 10:00
Etkilenen ilçe belediyesi: Merkez
Etkilenen bölgeler: Fevzi Çakmak Mah.
Elektrik kesintisi süresi: 30 dakika
Kesinti nedeni: Yatırım Çalışması
ELEKTRİK KESİNTİSİ (MERKEZ / ELAZIĞ):
Başlama zamanı: 31 Ocak 2024 Çarşamba 09:30
Bitiş saati: 31 Ocak 2024 Çarşamba 15:30
Etkilenen ilçe belediyesi: Merkez
Etkilenen bölgeler: Esen Tepe Mah.
Elektrik kesintisi süresi: 6 saat
Kesinti nedeni: Yatırım Çalışması
Elektrik kesintileri genellikle planlı bakım veya güç sistemlerinde yapılacak düzenlemeler gibi nedenlerle yapılıyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.