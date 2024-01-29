Tekirdağ ve Edirne’de çarşamba günü elektrik kesintisi yaşanacak

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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Elektrik kesintileri genellikle bakım ve onarım çalışması nedeniyle yapılıyor. 31 Ocak 2024 çarşamba günü Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ve Edirne’de elektrik kesintisi yaşanacak. İşte detaylar:

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Elektrik kesintileri genellikle bakım ve onarım çalışması nedeniyle yapılıyor. 31 Ocak 2024 tarihinde Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ve Edirne’de elektrik kesintisi yaşanacak. İşte detaylar:

SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ

Elektrik kesintisi Süleymanpaşa ilçesinde yaşanacak.

Başlama zamanı: 31 Ocak 2024 Çarşamba 09:00

Bitiş saati: 31 Ocak 2024 Çarşamba 14:00

Etkilenen bölgeler: Merkez-Tatarlı

Elektrik kesintisi süresi: 5 saat

İKİNCİ KESİNTİ

Başlama zamanı: 31 Ocak 2024 Çarşamba 09:00

Bitiş saati: 31 Ocak 2024 Çarşamba 17:00

Etkilenen ilçe belediyesi: Süleymanpaşa

Etkilenen bölgeler: Merkez-Karacakılavuz

Elektrik kesintisi süresi: 8 saat

Elektrik kesintileri genellikle planlı bakım veya güç sistemlerinde yapılacak düzenlemeler gibi nedenlerle yapılıyor.

EDİRNE’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK

31 Ocak 2024 tarihinde Edirne'de planlı elektrik kesintisi yaşanacak. İki farklı elektrik kesintisi olacak ve her ikisi de planlı kesintiler. İşte detaylar:

ELEKTRİK KESİNTİSİ (KEŞAN / EDİRNE):

Başlama zamanı: 31 Ocak 2024 Çarşamba 09:00

Bitiş saati: 31 Ocak 2024 Çarşamba 15:00

Etkilenen bölgeler: Siğilli-Köyün Kendisi

Elektrik kesintisi süresi: 6 saat

PLANLANAN ELEKTRİK KESİNTİSİ (İPSALA / EDİRNE):

Başlama zamanı: 31 Ocak 2024 Çarşamba 09:00

Bitiş saati: 31 Ocak 2024 Çarşamba 15:00

Etkilenen bölgeler: Hacı-Selanik

Elektrik kesintisi süresi: 6 saat

Kesinti nedeni: Planlı Kesinti.