Tekirdağ ve Edirne’de çarşamba günü elektrik kesintisi yaşanacak

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Elektrik kesintileri genellikle bakım ve onarım çalışması nedeniyle yapılıyor. 31 Ocak 2024 çarşamba günü Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ve Edirne’de elektrik kesintisi yaşanacak. İşte detaylar:
Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Elektrik kesintileri genellikle bakım ve onarım çalışması nedeniyle yapılıyor. 31 Ocak 2024 tarihinde Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ve Edirne’de elektrik kesintisi yaşanacak. İşte detaylar:
SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ
Elektrik kesintisi Süleymanpaşa ilçesinde yaşanacak.
Başlama zamanı: 31 Ocak 2024 Çarşamba 09:00
Bitiş saati: 31 Ocak 2024 Çarşamba 14:00
Etkilenen bölgeler: Merkez-Tatarlı
Elektrik kesintisi süresi: 5 saat
İKİNCİ KESİNTİ
Başlama zamanı: 31 Ocak 2024 Çarşamba 09:00
Bitiş saati: 31 Ocak 2024 Çarşamba 17:00
Etkilenen ilçe belediyesi: Süleymanpaşa
Etkilenen bölgeler: Merkez-Karacakılavuz
Elektrik kesintisi süresi: 8 saat
Elektrik kesintileri genellikle planlı bakım veya güç sistemlerinde yapılacak düzenlemeler gibi nedenlerle yapılıyor.
EDİRNE’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK
31 Ocak 2024 tarihinde Edirne'de planlı elektrik kesintisi yaşanacak. İki farklı elektrik kesintisi olacak ve her ikisi de planlı kesintiler. İşte detaylar:
ELEKTRİK KESİNTİSİ (KEŞAN / EDİRNE):
Başlama zamanı: 31 Ocak 2024 Çarşamba 09:00
Bitiş saati: 31 Ocak 2024 Çarşamba 15:00
Etkilenen bölgeler: Siğilli-Köyün Kendisi
Elektrik kesintisi süresi: 6 saat
PLANLANAN ELEKTRİK KESİNTİSİ (İPSALA / EDİRNE):
Başlama zamanı: 31 Ocak 2024 Çarşamba 09:00
Bitiş saati: 31 Ocak 2024 Çarşamba 15:00
Etkilenen bölgeler: Hacı-Selanik
Elektrik kesintisi süresi: 6 saat
Kesinti nedeni: Planlı Kesinti.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.