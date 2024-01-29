Malatya artçı depremleri 7 şiddetinde mi hissediyor? Uzmandan önemli yorumlar

Yer bilimcilerin Malatya konusundaki deprem açıklamaları devam ederken, Baturhan Öğüt'ten de bir açıklama geldi. Deprem araştırmacısı Baturhan Öğüt Malatya'da yeniden hasar tespit çalışmaları yapılması fikrine katıldığını söyledi.
Malatya'da yeniden hasar tespit çalışması yapılması ile ilgili fikre katıldığını belirten Baturhan Öğüt,
"Bölgede yeniden 6 Şubat depremlerinde hasar alan yapılarda hasar tespit çalışmaları ivedilikle yapılmalıdır, can güvenliği için"
dedi.
"MALATYA 6,5 İLÂ 7,2 ŞİDDETİNDE HİSSETTİ"
Malatya'da son yaşanan artçı depremlerden sonra binaların zarar gördüğünü belirten Öğüt,
"Özellikle Çelikhan yöresinde ve Yeşilyurt yöresinde meydana her 5,0 ve üzeri depremi Malatya 6,5 ilâ 7,2 şiddetinde hissetti. Haliyle bu depremler bazı binalara özellikle orta ve az hasarlı binalara deprem yükü uyguladı"
ifadelerini kullandı.
"HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI İVEDİLİKLE YAPILMALIDIR"
Öğüt,
"6 Şubat depremlerinden bu yana Malatya yöresinde meydana gelen birçok 5,0 ve üzeri depremler bazı az hasarlı yapıları orta hasarlıya çevirmiş olabilir. Bölgede yeniden 6 Şubat depremlerinde hasar alan yapılarda hasar tespit çalışmaları ivedilikle yapılmalıdır can güvenliği için"
açıklamalarında bulundu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Hasan - hocam senin o dediklerini duyacak Malatya da bir tane bile yetkili yok. hepsi seçimde koltuğunun peşinde, vatandaş kimin umurumda. zaten umurlarında olsa bu şehirler bu hale gelmez.
Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.