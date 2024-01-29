Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 2 - Gaziantep FK: 1

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

4. dakikada Mertens’in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Icardi’nin kafa vuruşunda top, üst direğe çarparak auta gitti.

19. dakikada Kerem Aktürkoğlu, İcardi ile yaptığı duvar pası sonrası ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Nita, meşin yuvarlağın ağlara gitmesini engelledi.

22. dakikada Draguş’un pasında topla buluşan Markovic’in ceza sahası içine girdikten sonra sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Muslera topu kornere çeldi.

29. dakikada Djilobodji’nin sol taraftan açtığı ortada Arda Kızıldağ’ın yakın mesafeden kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

36. dakikada Kerem Demirbay’ın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Torreira’nın yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak, kaleci Nita da kaldı.

41. dakika Kerem Demirbay’ın ceza yayının hemen gerisinden sağ çaprazdan kullandığı serbet vuruşta meşin yuvarlak, üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

45+2 dakikada Sorescu'nun sağ taraftan içeri çevirdiği pasta Draguş'un vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı.

51. dakikada Torreira’nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Mertens’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nita’dan sekti. Boşta kalan topu savunmada Djilobodji, kornere gönderdi.

57. dakikada Mertens’in ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak, önce üst direk daha sonra yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

72. dakikada ceza sahası içinde Halil’in geriye çıkardığı yerden pasta Zaha’nın sert vuruşu sonrası top, ağlarla buluştu. 1-1

78. dakikada Tete, topu ceza alanı içine gönderdi. Icardi’nin topuk pasında Zaha’nın vuruşunda top, üst direkten oyun alanına geri döndü. Pozisyonun devamında Halil’in kafa vuruşunda kaleci Nita topu oyun alanına geri çevirirken, topu takip eden Halil’in gelişine vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

89. dakikada ceza sahası içinde Icardi'nin şutu savunmadan sekerken, Barış Alper Yılmaz’ın sol çaprazdan gelişine yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak uzak köşede filelerle buluştu. 2-1

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Esat Sancaktar

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez (Eyüp Aydın dk. 86), Nelsson, Berkan Kutlu (Tete dk. 71), Kerem Demirbay (Zaha dk. 46), Torreira, Barış Alper Yılmaz, Mertens (Ndombele dk. 81), Kerem (Halil Dervişoğlu dk. 71), İcardi

Yedekler: Günay Güvenç, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Kazımcan Karataş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Sorescu, Mbakata, Furkan Soyalp, Jevtovic, Maxim, Markovic, Draguş (İlker Karakaş dk. 73)

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Batuhan Ahmet Şen, Figueiredo, Morais, Mirza Cihan, Stankovski, Bahadır Gölgeli, Mehmet Kuzucu

Teknik Direktör: Marius Şumudica

Goller: Zaha (dk. 72), Barış Alper Yılmaz (dk. 89) (Galatasaray), Arda Kızıldağ (dk. 29) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Berkan Kutlu (Galatasaray) Draguş, Furkan Soyalp, Sorescu, Jevtovic, Arda Kızıldağ (Gaziantep FK)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı