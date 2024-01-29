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Şehit polis memuru Musa Erdem'in ismi Adıyaman'daki taziye evinde yaşıyor

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yakın koruma ekibinde görevli, trafik kazasında hayatını kaybeden Polis Memuru Musa Erdem'in ismi, Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki taziye evine verildi.

Şehit polis memuru Musa Erdem'in ismi Adıyaman'daki taziye evinde yaşıyor mask
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yakın koruma ekibinde görevli, trafik kazasında hayatını kaybeden Polis Memuru Musa Erdem'in ismi, Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki taziye evine verildi.

Kahta ilçe Müftülüğü tarafından alınan kararla Elbeyi Köyü'nde bulunan taziye evinin adı, "Şehit Musa Erdem Bayan ve Erkek Taziye Evi" olarak belirlendi. Şehit ailesi ve yakınları, bu anlamlı jest nedeniyle ilgililere teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, şehidin adının verildiği taziye evlerinde incelemelerde bulunarak şehit ailesiyle sohbet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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29 Oca 2024 - 21:31 - Yaşam

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