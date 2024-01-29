Muhtarlık binasında ölü bulundu

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi'nde, 25 yıldır muhtarlık görevini sürdüren Osman Kaya, muhtarlık binasında ölü olarak bulundu.

İddialara göre, Türkocağı Mahallesi Muhtarı Osman Kaya'dan ailesi haber alamayınca kayıp başvurusunda bulundu. Sabah saatlerinde muhtarlık binasından kötü koku gelmesi üzerine çevre sakinleri durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla içeri giren polis ekipleri, Osman Kaya'nın cansız bedeni ile karşılaştı.

Yapılan ilk inceleme sonrasında Kaya'nın kalp krizi geçirerek öldüğü değerlendiriliyor. Kaya'nın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Osman Kaya'nın 25 yıldır aynı mahallede muhtarlık görevini sürdürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı