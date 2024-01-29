Gaziantep'teki cinayetin kurbanları Şanlıurfa'da toprağa verildi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşanan trajik olayda boşanma aşamasındaki bir şahıs tarafından öldürülen Yüksel Çağlar ile kardeşleri Mehmet ve Ahmet Oymak'ın cenazeleri, memleketleri Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine getirilerek toprağa verildi.

Belkıs Mahallesi'nde yaşanan olayda, Halil Çağlar'ın boşanma sürecindeki eşi Yüksel Çağlar ile kayınbiraderleri Ahmet ve Mehmet Oymak'ı silahla vurarak öldürdüğü, ayrıca olayda kızı Nimet Çağlar ile baldızı Adile Oymak'ı da ağır şekilde yaraladığı bildirilmişti. Cinayet sonrasında kaçan Halil Çağlar, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde intihar etmişti.

Cenazeler, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine getirildi. Gözyaşları içerisinde düzenlenen cenaze törenine aile yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı