Gaziantep'teki cinayetin kurbanları Şanlıurfa'da toprağa verildi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşanan trajik olayda boşanma aşamasındaki bir şahıs tarafından öldürülen Yüksel Çağlar ile kardeşleri Mehmet ve Ahmet Oymak'ın cenazeleri, memleketleri Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine getirilerek toprağa verildi.
Belkıs Mahallesi'nde yaşanan olayda, Halil Çağlar'ın boşanma sürecindeki eşi Yüksel Çağlar ile kayınbiraderleri Ahmet ve Mehmet Oymak'ı silahla vurarak öldürdüğü, ayrıca olayda kızı Nimet Çağlar ile baldızı Adile Oymak'ı da ağır şekilde yaraladığı bildirilmişti. Cinayet sonrasında kaçan Halil Çağlar, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde intihar etmişti.
Cenazeler, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine getirildi. Gözyaşları içerisinde düzenlenen cenaze törenine aile yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.