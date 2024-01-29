İnşaattan düşen kalıp ustası ağır yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Kokulu Sokak'ta, bir inşaatta çalışan kalıp ustası Erol Çelik (36), ikinci kattan yere düşerek ağır yaralandı.
Olayın detaylarına göre, inşaatın ikinci katında çalışan Erol Çelik, henüz belirlenemeyen bir nedenle düşme yaşadı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Erol Çelik'in durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İnşaat sektöründe çalışanların güvenliği açısından alınan önlemlere daha fazla dikkat edilmesi ve iş güvenliği kurallarına uyulması için bu tür olaylardan ders çıkarılması önemlidir.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.