Polisinin şok uygulamasında bıçak ve uyuşturucu ele geçirildi

Bingöl polisi tarafından gerçekleştirilen şok uygulama kapsamında, yapılan operasyonda bıçak ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen şok uygulamada, 2 adet bıçak ve 64 gram narkotik madde ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, konuyla ilgili olarak iki şüphelinin yakalandığı ifade edildi. Operasyonun, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak, kamu düzenine uygun olmayan faaliyetleri önlemek amacıyla yapıldığı vurgulandı. Emniyet güçlerinin özverili çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı