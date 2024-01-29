3 farklı suçtan aranan firari yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 3 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre yol noktasında jandarma ekipleri; hareketlerinden şüphelendikleri A.A.'yı kontrol etti. Jandarma ekiplerince yapılan incelemelerde A.A.'nın Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar ettiği bilgisine ulaştı. 'Nitelikli yağma' suçundan 31 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 3 farklı suçtan hakkında yakalama kararının bulunduğu tespit edilen A.A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kırşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı