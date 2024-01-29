3 farklı suçtan aranan firari yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 3 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre yol noktasında jandarma ekipleri; hareketlerinden şüphelendikleri A.A.'yı kontrol etti. Jandarma ekiplerince yapılan incelemelerde A.A.'nın Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar ettiği bilgisine ulaştı. 'Nitelikli yağma' suçundan 31 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 3 farklı suçtan hakkında yakalama kararının bulunduğu tespit edilen A.A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kırşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.