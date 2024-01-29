Masalsı yolculuk: Turistik Doğu Ekspresi ile unutulmaz anılar

Türkiye'nin birçok şehrinden Turistik Doğu Ekspresi ile yapılan masalsı yolculuk, kişi başı 10 bin liradan başlayarak büyük ilgi görüyor.

Tur operatörleri aracılığıyla aylar öncesinden alınan biletlerle yapılan bu muazzam tren seferleri, 1 gün tren ve 2 gün otel konaklamasını içeriyor ve oldukça popüler.

Yaklaşık 30 saatlik tren yolculuğu, vatandaşlara muhteşem manzaralar, derin tarih ve renkli kültürü keşfetme fırsatı sunuyor. Ankara'dan başlayan ve Kars'ta sona eren bu eşsiz tren macerası, tarihi ve kültürel hazinelerle dolu birçok şehir ve kasabadan geçiyor. Eski kiliseler, tarihi kaleler ve dokusu bozulmamış köyler gibi birçok önemli noktayı içeren güzergah, yolcuları geçmişe götürüyor.

Tur operatörleri tarafından erken rezervasyon yapıldığında, Doğu Ekspresi ile Kars turları ekstra avantajları da beraberinde getiriyor. Erken planlama, seyahati daha uygun fiyatlara getirirken, tercih edilen vagon tipini seçme ve yer garantileme fırsatı da sunuyor.

Her yaş grubundan gezgin için uygun olan bu turlar, aileler, arkadaş grupları ve çiftler için unutulmaz anılar biriktirme fırsatı sunuyor. Doğu Ekspresi ile Kars turları, sadece muhteşem manzaralar değil, aynı zamanda kültürel ve tarihi bir yolculuk deneyimi yaşatıyor. Vatandaşlar, Ankara eski tren garından hareketle Kars'a uzanan bu özel yolculuğa lezzetli yemekler ve konforlu konaklama ile eşlik ederek unutulmaz bir deneyim yaşama şansı buluyorlar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı