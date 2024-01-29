Kayıp zihinsel engelli şahsın cesedi ormanlık alanda bulundu

Samsun'un Canik ilçesi Gürgenyatak Mahallesi'nde 5 gündür kayıp olan zihinsel engelli bir kişinin cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.

Olay, vatandaşların ormanlık alanda hareketsiz bir şahsın yattığını fark etmeleri üzerine meydana geldi. Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cuma Alcuma adlı şahsın Suriye uyruklu, zihinsel engelli olduğu ve ailesinin 5 gün önce polise kayıp başvurusu yaptığı tespit edildi.

Yapılan ön incelemede, ceset üzerinde darp, cebir, ateşli silah ve kesici alet izine rastlanmazken, ölüm nedeni belirlenmesi amacıyla Cuma Alcuma'nın cansız bedeni Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Detaylı inceleme sonucunda ölümün sebebi netlik kazanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı