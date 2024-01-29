Otomobil evin bahçesine uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin yoldan çıkarak bir evin bahçesine uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu karayolunun 39. kilometresinde Beylerce mevkiinde gerçekleşti. 55 AHF 587 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı ve bir evin bahçesindeki garajın üstüne çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, çarptığı garajın çatısı çöktü ve garajda park halindeki 55 TA 811 plakalı traktör de hasar gördü.

Olay yerine çağrılan ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsü Burak Karaköse (22) ve yanındaki Furkan Arı (19) isimli yolcu ağır yaralandı. Yapılan müdahalelere rağmen Burak Karaköse hayatını kaybetti. Genç futbolcu Burak Karaköse'nin Çarşamba Gençlergücü Futbol Takımı oyuncusu olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. Yetkililer, kaza nedenini belirlemek için detaylı incelemelerde bulunacaklarını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı