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Uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama mask
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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptıkları takip ve çalışmalar sonucu O.C., İ.Ç. ve E.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edilen O.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, İ.Ç. ve E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# samsun, uyuşturucu ticareti, gözaltı, Tutuklama

29 Oca 2024 - 20:54 - Gündem

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